DIRETTA Mondiali: Argentina-Australia | FORMAZIONE UFFICIALE LIVE

Argentina-Australia chiude la prima giornata degli ottavi di finale di Qatar 2022, Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale

Reduce dalla sua migliore prestazione in questo Mondiale, l’Argentina affronta l’Australia egli ottavi di finale di Qatar 2022. Fermo a quota due nella classifica marcatori, Leo Messi vuole sfatare un pesante tabù e trovare il suo primo gol nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali. Leonel Scaloni spera che la delusione per il rigore sbagliato contro i polacchi possa caricare ulteriormente il suo fuoriclasse.

Finita seconda in classifica solamente a causa della peggior differenza reti rispetto alla Francia, la squadra allenata da Graham Arnold non vuole smettere di stupire e tenterà di arrivare per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale (nel 2006 fu eliminata dall’Italia grazie al gol di Totti). In apprensione per le condizioni di Angel Di Maria, la nazionale albiceleste può comunque contare su un reparto avanzato di tutto rispetto. Calciomercato.it seguirà la sfida dell’Ahmad bin Ali Stadium in tempo reale.

Probabili formazioni Argentina-Australia

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Gomez, Messi, Alvarez. CT: Lionel Scaloni

AUSTRALIA (4-4-2): Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; Leckie, Mooy, Irvine; Baccus, Duke, McGree. CT: Graham Arnold