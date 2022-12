Il mondo del calcio in ansia per Pelè. Mbappé: “Preghiamo per il Re”

L’attaccante francese poche ore fa ha twittato un messaggio di grande vicinanza rivolto all’eterno campione brasiliano

Sono ore di grande apprensione per tutto il mondo del calcio. In seguito alla notizia circolata in mattinata in Brasile sulle pagine de ‘Folha de Sao Paulo’, è cresciuta ovviamente la preoccupazione circa le condizioni del mitico Pelé.

Secondo il portale brasiliano, infatti, l’ospedale ‘Albert Einstein’ presso il quale nei giorni scorsi è stato ricoverato Pelé, avrebbe interrotto la chemioterapia cui era sottoposto il campione per intraprendere delle ‘cure palliative’. Un trattamento necessario dopo l’infezione respiratoria accusata dal brasiliano.

Se nelle giornata di ieri direttamente dal Qatar era arrivato lo splendido omaggio a Pelé con il messaggio ‘Riprenditi presto” proiettato sul cielo di Doha e con la toccante coreografia nel match Brasile-Camerun, questa mattina ci ha pensato Kylian Mbappé a riservare un pensiero su Twitter per l’ex calciatore. L’attaccante della Nazionale Francese, dopo essere venuto a conoscenza dello stato di salute di Pelé, ha infatti pubblicato: “Preghiamo per il Re”.