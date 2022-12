Calciomercato Juventus, scelto Tuchel: la risposta è già arrivata

Il tecnico tedesco è disoccupato dallo scorso settembre, quando è stato esonerato dal Chelsea. Il suo profilo piace ai bianconeri

Thomas Tuchel è uno degli allenatori più apprezzati, forse il più apprezzato in assoluto tra quelli attualmente senza squadra. Il tedesco è un disoccupato di lusso da settembre, quando venne esonerato dal Chelsea col quale vinse la Champions League.

Il 49enne piace alla Juventus, anche se è da escludere un suo possibile arrivo in corsa alla guida dei bianconeri. Nonostante abbia perso lo ‘scudo’ Agnelli, infatti, Massimiliano Allegri è ben saldo sulla panchina de ‘La Vecchia Signora’, con tanto di conferma ufficiale da parte di John Elkann. Per l’anno prossimo, invece, l’ex Psg e ‘Blues’ è un nome da tenere in forte considerazione qualora la Juve decidesse di esonerare lo stesso Allegri. Tale scenario è possibilissimo. A patto ovviamente che Tuchel non trovi sistemazione altrove nel frattempo. Real Madrid e Barcellona sarebbero i club ai quali ambisce, mentre a breve – sempre che non sia già successo – potrebbe ricevere la chiamata della Federcalcio tedesca per allenare la Germania fresca di seconda eliminazione consecutiva ai gironi in un Mondiale. Hansi Flick è in bilico e si parla anche di lui come papabile sostituto.

Calciomercato, no di Tuchel alla Germania: via libera per la Juventus

Stando a ‘Sky Sport DE’, però, Tuchel direbbe no all’eventuale chiamata della Federazione tedesca. L’allenatore di Krumbach non è interessato a guidare una Nazionale, preferendo ancora il lavoro quotidiano in un club. Questa ‘scelta’ va in favore delle società che, nel prossimo futuro, vorranno avvalersi dei suoi servigi. Juve inclusa.