Messi segna, Adani non si trattiene: “Me lo sta facendo odiare”

Il gol di Lionel Messi in Argentina-Australia scatena Lele Adani in telecronaca ma c’è chi non apprezza l’ex difensore: che critiche

“Mille e uno mas. L’acqua in vino da quella posizione”. Così Lele Adani ha accolto, durante la telecronaca su Rai 1, il gol di Lionel Messi che ha sbloccato Argentina-Australia. L’ex difensore è protagonista di questi Mondiali con i suoi commenti.

Quando è in telecronaca non manca mai di far discutere con il suo tipico modo di esaltare le giocate più tecniche. Ed allora difficile resistere quando a segnare, un bel gol tra l’altro, è proprio Lionel Messi, il calciatore più tecnico e anche più atteso della rassegna iridata. La sua conclusione porta in vantaggio in Argentina e Adani la commenta a modo suo. Un modo che però non piace a tutti e così su Twitter si scatenano i giudizi non sempre molto lusinghieri.

Argentina-Australia, Messi segna e Adani finisce nel mirino

“L’acqua in vino da quella posizione”: il commento di Adani al gol di Messi nel primo tempo di Australia-Argentina è stato preso a pretesto per criticare il commentatore della Rai. “Il santino a Messi del pessimo Adani è davvero irritante” scrive un utente ma in molti altri mettono proprio l’accento in tono scherzo sulla frase dell’ex difensore: “Se l’è bevuta tutta lui” si ironizza su un tweet.

“Inascoltabile” è il giudizio inappellabile di un altro utente, che trova conforto anche in altri tweet: “Mi sta facendo odiare un fenomeno che ho sempre amato”. Insomma, il giudizio non è dei più lusinghieri tanto che in molti hanno anche scritto di aver scelto di silenziare l’audio.

Ecco alcuni tweet:

L’ha sbloccata sempre lui! #Messi!

Io ho tolto l’audio per non sentire le solite urla di #Adani e la storiella sul talento scout che lo accompagnava al campo da calcio. La ripete sempre. ☺️#ArgentinaAustralia #Qatar2022 #FIFAWorldCup #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/dF9uqM1tHP — Giuseppe Latorraca (@GiuseLatorraca2) December 3, 2022

#Adani sta riuscendo a farmi odiare un fenomeno che ho sempre amato. Sta riuscendo nel farmi sperare di non vedere segnare e trionfare Messi. — Luca Lucca (@gundabad_1) December 3, 2022