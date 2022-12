Messi-Alvarez manda ko l’Australia: l’Argentina ai quarti contro l’Olanda

L’Argentina batte l’Australia e vola ai quarti di finale dei mondiali: Scaloni si giocherà l’accesso alla semifinale contro l’Olanda

E’ Olanda-Argentina il primo quarto di finale dei Mondiali 2022. Dopo il successo degli orange contro gli Stati Uniti, è toccato all’Argentina staccare il pass e entrare tra le prime otto al mondo.

Contro l’Australia finisce 2-1 con le reti di Messi e Alvarez a lanciare l’albiceleste. La squadra sudamericana controlla sempre il gioco con gli australiani che badano quasi esclusivamente a difendere. Un atteggiamento che paga per 35′, poi tocca alla pulce rompere l’equilibrio. Scambio ravvicinato nell’area avversaria e conclusione che va infilarsi nell’angolino per l’1-0 Argentina con cui si chiude anche il primo tempo. Nella ripresa è un errore di Ryan a consentire ad Alvarez di raddoppiare e chiudere di fatto il match.

Argentina-Australia 2-1: marcatori e prossimo turno

L’Australia prova a rientrare il partita e per certi versi ci riesce con una conclusione di Goodwin deviato in porta da Enzo Fernandez. Il 2-1 crea qualche grattacapo alla formazione di Scaloni anche perché Lautaro Martinez spreca un paio di buone occasioni per il 3-1. Così l’Australia resta in partita fino all’ultimo dei sette minuti di recupero ma spreca con Kuol l’occasione del 2-2 all’ultimo istante. Vince l’Argentina e vola ai quarti dove affronterà l’Olanda.

Argentina-Australia 2-1: 35′ Messi (AR), 57′ Alvarez (AR), 77′ aut. Fernandez (AU)