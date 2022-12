Plebiscito Dybala, ‘fanno fuori‘ Lautaro e Scaloni: “Esonero dopo i quarti”

L’Argentina passa ai quarti, ma sui social monta subito la polemica: Lautaro e Dybala “coinvolti”. Ecco cosa è successo.

Con un po’ di sofferenza nel finale, l’Argentina riesce ad accedere ai quarti di finale dei Mondiali battendo l’Australia 2-1. In grande spolvero Leo Messi, che ha letteralmente trascinato l’Albiceleste con una prestazione a tratti devastanti.

La “Pulce” ha stappato la partita con una conclusione da biliardo che si è infilata all’angolino. Oltre al goal, il primo per il campione del Psg nelle fasi finali di un Mondiale, Messi ha dato la sensazione di poter incidere in qualsiasi momento della partita. Non solo facendo da raccordo con il centrocampo, ma anche dispensando assist per i compagni, ai quali ha spesso offerte palloni illuminanti. Negli ultimi minuti di gioco, poi, il fenomeno argentino si è sacrificato anche in fase di non possesso, dando l’abbrivio per alcune sortite in contropiede che non sono state adeguatamente sfruttate da Lautaro Martinez.

Proprio l’attaccante dell’Inter è finito al centro di un vero e proprio tourbillon mediatico. I tifosi dell’Argentina ne hanno criticato in maniera accesa la prova fornita, e non sono pochi i supporti della Seleccion che invocano un utilizzo in pianta stabile di Paulo Dybala.

Argentina, bufera social al fischio finale: i tifosi criticano Lautaro ed invocano Dybala

Finora proprio Dybala è stato il grande assente nell’Argentina. Scaloni non gli ha garantito neanche un minuto di gioco, alimentando dibattiti e vivaci polemiche. I social sono improvvisamente diventati cassa di risonanza del disappunto di coloro che vorrebbero che Dybala potesse mettere in mostra tutte le sue qualità. Addirittura c’è chi ha messo in discussione lo stesso Scaloni, paventandone l’esonero. Ecco una rapida carrellata social:

se ai quarti vedo ancora lautaro e non dybala scaloni merita di perdere ed essere esonerato — Francesco🐐💔 (@NoCaph_) December 3, 2022

Messi è l’Argentina. Fa tutto lui. Segna, serve i suoi compagni. Se solo Lautaro non si fosse montato i piedi al contrario stasera sarebbe finita 4-1. Leo ha fatto di tutto per farlo segnare. — Philippus (@_filib_04) December 3, 2022

Dusan Vlahovic giocando 50 minuti ha segnato più goal di Lautaro Martinez#OptaJuan — Juanito (@juanito92x) December 3, 2022