Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 2 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 2 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata al possibile ritorno alla Juventus di Alessandro Del Piero. Ieri la leggenda bianconera ha risposto così ai tanti rumors: “Non commenterò notizie e indiscrezioni, è una fase delicata. L’unica cosa da fare ora è supportare i nuovi dirigenti, che lavoreranno con la professionalità e la passione che meritano i tifosi e la nostra maglia”. L’ex attaccante non chiude la porta all’eventuale ritorno.

L’apertura del ‘Corriere dello Sport’, oltre alla vicenda Juve, è anche dedicata alla clamorosa eliminazione della Germania dal Mondiale in Qatar. La squadra di Flick batte in rimonta la Costa Rica, ma non riesce a staccare il pass per gli ottavi a causa della vittoria del Giappone. Battuta anche la Spagna che si qualifica da seconda nel girone. In taglio basso anche il pomeriggio da incubo di Romelu Lukaku: con una serie di clamorosi errori, l’attaccante dell’Inter condanna il Belgio all’eliminazione.

“Juve sotto assedio” è invece l’apertura di ‘Tuttosport’: anche la UEFA ha aperto un’indagine sui conti e le ultime inchieste sulla Juventus. Ceferin vuole vederci chiaro: la massima organizzazione europea ha aperto un’inchiesta per “potenziali violazioni dei regolamenti sulle licenze per club e sul fair play finanziario”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 2 dicembre

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi esteri sono ovviamente dedicate ai Mondiali. ‘AS’, quotidiano spagnolo, ringrazia la Germania per il passaggio agli ottavi della Nazionale di Luis Enrique, mentre ‘A Bola’ carica il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Santos, già qualificato agli ottavi di finale, potrebbe tenere a riposo l’attaccante ex Manchester United.