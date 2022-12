VIDEO CM.IT | ‘Bufera’ Juve, Casini: “Indagini in corso”. Eletta Rebecca Corsi

La figlia del presidente dell’Empoli nominata consigliere di Lega alla terza votazione. Galliani e Lotito in dribbling sulle vicende che hanno travolto i bianconeri

“Ho lo stesso punto di vista di Malagò, massima autorità dello sport italiano. Ci sono delle indagini in corso e non le commento. Parole Tebas? Non le reputo comprensibili”. Così il presidente della Lega Serie A Casini sul ‘caso’ Juventus a margine dell’Assemblea di Lega che ha eletto come consigliere, alla terza votazione, Rebecca Corsi figlia del numero uno dell’Empoli.

All’uscita dell’Assemblea è stato intercettato dal nostro inviato anche Adriano Galliani. Come Casini, l’Ad del Monza ha dribblato l’argomento: “Juve? Non mi piace commentare perché non conosco i fatti. Vediamo. Comunque è sbagliato demonizzare”.

Lo stesso ha fatto Claudio Lotito: “Non sono a conoscenza dei fatti e per questo non do nessun giudizio. Abbiamo eletto Rebecca Corsi come nuovo consigliere, penso sia un evento storico dove la Lega dimostra di aver intrapreso un percorso di totale cambiamento e di massima trasparenza. C’è la volontà di tutti di riportare la Lega Serie A ai vertici del calcio internazionale”.