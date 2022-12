Il Real rompe gli indugi: la Juve ne perde due in un colpo solo

Il club bianconero deve pensare anche al mercato ma il due per uno può complicare i piani della società: doppio ‘addio’

Non è certo il mercato, al momento, il pensiero principale della Juventus. Alle prese con le dimissioni del Cda, presidente Agnelli compreso, e soprattutto con l’indagine della Procura di Torino, la società bianconera vive una fase molto delicata.

Questo potrebbe avere ripercussioni anche sul calciomercato con il nuovo corso che sarà ufficiale a partire da metà gennaio che difficilmente sarà incentrato su investimenti importanti in sede di campagna acquisti. Una situazione che può complicare i piani di Allegri e Cherubini, mettendo fuori portata alcuni degli obiettivi fissati dalla Juve tra gennaio e la prossima estate.

Tra questi c’è anche un attaccante che sta prendendo parte al Mondiale e che è finito sul taccuino di tutte le big europee. Il due per uno però potrebbe rappresentare il colpo mortale ai piani juventini, mandandolo al Real Madrid senza neanche una eccessiva spesa economica.

Calciomercato Juventus, il Real ha la carta per Nico Williams

Il nome è quello di Nico Williams, talento di 20 anni dell’Athletic Bilbao. Le sue qualità, insieme al contratto in scadenza nel 2024 e ad una trattativa per il rinnovo che fatica a sbloccarsi, lo ha reso un profilo molto interessante per le big europee.

Su di lui ha messo gli occhi anche la Juventus, ma ora è il Real Madrid ad avere le carte giuste per portarlo al ‘Bernabeu’. Stando a quanto riferito da ‘elnacional.cat’, infatti, i blancos potrebbero offrire Odriozola e Julen Jon Guerrero per avere il via libera dei baschi all’acquisto di Williams. Un’operazione che metterebbe due volte ko la Juventus. Oltre all’attaccante, infatti, i bianconeri sono interessati anche ad Odriozola. L’ex terzino della Fiorentina non rientra nei piani di Ancelotti e a gennaio potrebbe partire. Per la Juve era uno dei possibili candidati, ma ora potrebbe finire all’Athletic nell’affare Nico Williams insieme a Guerrero. Un due per uno che lascerebbe Allegri a mani vuote.