Prestito a 20 milioni e riscatto a 70: Joao Felix arriva a gennaio

Il Barcellona va a caccia di un colpo offensivo da mettere tra le mani di Xavi e un calciatore che sta facendo bene ai Mondiali potrebbe fare al caso dei catalani. Idea di prestito molto oneroso

Il Mondiale rappresenta spesso la vetrina giusta per mettersi in mostra in vista del prossimo futuro come occasione di rilancio anche in ottica calciomercato. Lo sta sfruttando al meglio Joao Felix, che con l’Atletico Madrid tra errori ed incomprensioni non è ancora riuscito a mettere in luce tutto il suo enorme talento.

Il futuro per il gioiellino lusitano potrebbe essere anche altrove, e al netto degli accostamenti a italiane come Juventus e Milan, o al solito Paris Saint Germain, potrebbe essere ancora in Spagna la sua prossima tappa. Il Barcellona infatti è a cacca di rinforzi di livello in attacco già per il prossimo mercato di gennaio e secondo quanto evidenziato da ‘fichajes.net’ uno dei calciatori a cui potrebbero essere spalancate le porte del Camp Nou, è proprio Joao Felix.

Calciomercato, il Barcellona contatta l’Atletico per Joao Felix: prestito oneroso

Joao Felix non sta vivendo la sua miglior stagione in carriera ma le sue prestazioni col Portogallo potrebbero cambiare il suo destino. Alla luce di questo pare infatti che il Barcellona stia pensando di fare una mossa per portarlo subito al Camp Nou in quanto lo vedono come un calciatore adatto alla filosofia di calcio di Xavi. L’idea della dirigenza blaugrana è quella di contattare le controparti di Madrid e negoziare un prestito oneroso di un anno e mezzo a circa 20 milioni di euro per poi concordare un trasferimento di circa 70-80 milioni di euro in vista dell’estate del 2024.

Con un’offerta di questo genere il Barça metterebbe così sul piatto più o meno la cifra desiderata dall’Atletico Madrid, seppur con modalità e tempistiche differenti visto che i catalani non sono in grado di sborsare 90-100 milioni in un colpo solo. Joao Felix dal canto suo sarebbe disposto a lasciare la capitale spagnola pur di dare una spinta differente a questo momento complicato della sua carriera.