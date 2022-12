UFFICIALE | Ha firmato, arriva a gennaio: svolta Juventus

Il colpo ormai è ufficiale e potrebbe essere una svolta importante anche per la Juve: ecco cosa sta succedendo

Il calcio per club è al momento fermo, in attesa che i Mondiali volgano nella loro fase definitiva, quella che porterà alla definizione della vincitrice di Qatar 2022.

Il calciomercato, però, quello no, non si ferma mai e qualcosa sta accadendo anche in questa fase, prima che nel mese di gennaio le cose entrino nel vivo. E oggi ci spostiamo in casa Spezia, prima di capire cosa c’entri effettivamente la Juve. I liguri, infatti, hanno da poco ufficializzato un nuovo colpo: stiamo parlando di Joao Moutinho. Si tratta un laterale reduce dall’esperienza all’Orlando City, su cui i bianconeri hanno deciso di puntare forte. Ora l’affare, di cui si è parlato tanto negli scorsi giorni, è anche diventato ufficiale. Ecco il comunicato: “Joao Gervásio Bragança Moutinho sarà un calciatore dello Spezia a partire da gennaio. Il laterale portoghese, reduce dall’esperienza negli USA con l’Orlando City, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Club di via Melara fino al 30 giugno 2026 e già questa mattina ha svolto la prima seduta di allenamento agli ordini di mister Gotti grazie al nullaosta concesso dalla MLS“.

Il colpo Spezia lancia l’assist alla Juve

L’arrivo del portoghese allo Spezia potrebbe non restare isolato, ma potrebbe essere seguito anche da un’importante cessione. La Juve da diverse settimane è sulle tracce di Emil Holm. Si tratta di un terzino destro classi 2000 che si è messo in evidenza nella prima parte di stagione e ha delle caratteristiche fisiche decisamente importanti. Parliamo di un difensore di 191 centimetri che sa tranquillamente disimpegnarsi anche come quinto di centrocampo e non disdegna il dribbling. Se davvero dovesse arrivare sarebbe, dunque, una risorsa importante per Massimiliano Allegri. E anche un uomo duttile, capace di ricoprire più posizioni nella stessa partita.