Cristiano Ronaldo ha già deciso il suo futuro: “Ecco cosa vuole davvero”

Il calciomercato attorno a Cristiano Ronaldo resta caldissimo. L’ultimo annuncio fa chiarezza sul suo futuro

Cristiano Ronaldo sta vivendo da protagonista il Mondiale in Qatar e anche con il bene della sua Nazionale.

Sicuramente sotto il profilo sportivo, dato che è l’epicentro di un Portogallo che sta funzionando e sembra nel cuore di una nuova generazione d’oro, ma anche dal punto di vista mediatico, dato che CR7 fa notizie e viene cercato, nella sua last dance mondiale, praticamente a ogni passo. Con vista su gennaio e sul calciomercato. Infatti, da free agent, dopo la rescissione con il Manchester United, sono tanti i club che potrebbero puntare su di lui. Un’offerta, in realtà, e sicuramente non di poco conto, è arrivata dall’Arabia Saudita e sicuramente non è povera. Si parla di 200 milioni l’anno destinati all’attaccante, ma come vi abbiamo già riportato negli scorsi giorni, il bomber non sarebbe intenzionato ad accettare.

Morgan chiarisce il futuro di Cristiano Ronaldo

A ribadire questa posizione è stato Piers Morgan che all’estero è considerato alla stregua della voce di Ronaldo e della sua volontà. Ai microfoni del ‘Telegraph’ ha detto senza mezzi termini: “Se farà bene in questo Mondiale, otterrà ciò che vuole veramente, ovvero un club in Champions League che estenda il suo record e la sua eredità. Si tratta di un grande desiderio di giocare a calcio ai massimi livelli, battere record e vincere trofei. E lo ha fatto in più Paesi di qualsiasi altro giocatore nella storia”.

Voci che si sposano con il possibile pressing del Chelsea per rinforzare il suo attacco con Cristiano Ronaldo già da gennaio. Vedremo se anche in Italia ci saranno nuovi rumors in tal senso, anche se un possibile ritorno in Serie A per CR7 pare difficilmente percorribile.