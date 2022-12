Qatar 2022, Brasile e Svizzera agli ottavi: esulta anche la Juventus

Termina la fase a gironi del Mondiale in Qatar e le ultime due qualificate sono Brasile e Svizzera: Serbia fuori, ma la Juventus può sorridere

Si chiude anche l’ultimo girone del Mondiale in Qatar, ovvero il gruppo H, che vede strappare il pass per gli ottavi Brasile e Svizzera. La squadra verdeoro era già qualificata prima della partita di questa sera contro il Camerun terminata 1-0 per gli africani. Gli elvetici invece vincono contro la Serbia per 2-3 in una partita ricca di gol ed emozioni.

Nella prima partita il Brasile cambia ben nove giocatori rispetto agli undici che hanno affrontato le gare precedenti, non riuscendo a brillare contro il Camerun. In una partita bloccata fino all’ultimo a decidere la partita è Aboubakar con un colpo di testa nei minuti di recupero. Camerun che però saluta il Mondiale con quattro punti. Brasile che agli ottavi affronterà la Corea del Sud.

La Svizzera vince e conquista agli ottavi: torna al gol Vlahovic, ma la Serbia è fuori

Ennesima sorpresa in questo Mondiale in Qatar, con la Serbia che esce alla fase a gironi, mentre la Svizzera si qualifica agli ottavi di finale. Una partita ricca di gol che parte subito forte col gol di Shaqiri dopo venti minuti. Pareggio immediato della Serbia col gol del bomber Mitrovic a rimettere in corsa i suoi, che avevano bisogno di una vittoria per passare il turno. Alla mezz’ora del primo tempo arriva il gol che è anche una bella notizia per la Juventus. Dopo le tante voci su un possibile addio ai bianconeri, Dusan Vlahovic segna il gol del vantaggio serbo con un bel sinistro a incrociare.

Allo scadere dei primi 45 minuti la Svizzera segna il gol del pareggio con Embolo. Il gol decisivo di Freuler arriva nel secondo tempo e cambia tutto in chiave ottavi di finale, con la Svizzera che raggiunge il secondo posto e affronterà il Portogallo. Serbia che a sorpresa termina il Mondiale da ultima nel girone con un solo punto conquistato. Già domani ci sarà il via agli ottavi di finale.

Classifica gruppo H: Brasile 6, Svizzera 6, Camerun 4, Serbia 1