Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 1 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi giovedì 1 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 1 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Tiene ancora banco, nelle prime pagine italiane, il momento delicatissimo della Juventus. La ‘Gazzetta dello Sport’ dedica la prima pagina al possibile ritorno in bianconero di Alessandro Del Piero: “Ale Juve”; “Ferrero chiama Del Piero come vice presidente”. Spazio ovviamente anche al Mondiale: “Argentina sì”; “Domina la Polonia (che si qualifica), ottavi con l’Australia”; “Brozovic contro Lukaku, Croazia-Belgio sa di Inter“.

Il ‘Corriere dello Sport’ mette in prima pagina la vittoria dell’Argentina, che ha conquistato così l’accesso agli ottavi come prima del proprio gruppo: “Messi chicos”. Oggi le altre sfide per completare il calendario della fase ad eliminazione diretta del Mondiale in Qatar: “Germania, il giorno della paura”. Spazio anche alla situazione legata ai bianconeri: “La Juve non ci sta”; “Secca risposta del club alla procura federale”.

‘Tuttosport’ dedica la propria prima pagina al comunicato della ‘Vecchia Signora’: “Giù le mani dalla Juve!”. Nell’altra metà di Torino arrivano buone notizie: “Juric 2025 per Natale”. Tutto sui Mondiali, poi, con la colonna dedicata alla kermesse: “L’Argentina passa ma è Szczesny l’eroe”; “La Polonia agli ottavi trova la Francia”; “Sorpresa Austrialia e ora sfida Messi“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 1 dicembre

All’estero, più spazio ai Mondiali in corso, con la prima fase che sta per concludersi. Il quotidiano spagnolo ‘AS’ lancia la selezione di Luis Enrique verso gli ottavi: “La tactica es ganar”. Sulle partite di ieri sera, poi, troviamo una menzione nel taglio alto: “Extasis Albiceleste”. Il taglio basso, invece, è dedicato alle altre sfide di questa sera: “Courtois y Modric se juegan los octavos”. Grande entusiasmo nella prima pagina del ‘Daily Express’: “Gareth: it’s becoming home”. L’Inghilterra giocherà contro il Senegal agli ottavi di finale. Il taglio alto, invece, è dedicato alle partite di ieri: “Leo lives on”; “Aussies rule”. Argentina e Australia si sono conquistate l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.