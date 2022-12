Fallimento e dimissioni immediate: “Sono il primo responsabile”

Tremenda delusione: non basta la vittoria nell’ultima partita, mancano la qualificazione. Il tecnico si dimette dopo la partita

Eliminazione bruciante per il Messico dal Mondiale in Qatar. Alla ‘Tricolore’ non è bastata la vittoria per 2-1 sull’Arabia Saudita, griffata dalle reti di Martin e Chavez, nell’ultima gara del girone.

Oltre all’Argentina, vittoriosa sulla Polonia e prima classifica nel raggruppamento C, a passare il turno dietro la selezione di Scaloni sono Lewandowski e compagni grazie alla migliore differenza reti rispetto ai messicani. Grande amarezza nello spogliatoio del Messico che non mancava dalla seconda fase di una Coppa del Mondo dal 1990, nella rassegna in Italia dove non si era qualificato.

Sul banco degli imputati finisce Gerardo Martino, in carica dal gennaio 2019 con la selezione nordamericana. Proprio ‘El Tata’ definisce un fallimento il Mondiale in Qatar e al termine della sfida contro l’Arabia Saudita ha rassegnato le dimissioni da Ct del Messico. Lo storico allenatore argentino lascia con una Gold Cup in bacheca vinta sempre nel 2019 al suo primo anno in panchina e 41 vittorie in 64 partite complessive.

E’ stato lo stesso Martino in conferenza stampa ad ‘ufficializzare’ la separazione e l’addio al Messico: “Il mio contratto è scaduto nel momento in cui l’arbitro ha decretato la fine della partita e non c’è altro da dire – le parole del ‘Tata’ Martino – Stiamo provando una terribile delusione e tanta frustrazione, il primo responsabile di tutto questo sono io. E’ una cosa che mi causa tanta tristezza, ma mi assumo pienamente la responsabilità di questo fallimento“.

Martino saluta i tifosi messicani e la Federazione: “Da quando sono arrivato mi è stato sempre concesso di lavorare in totale libertà e senza interferenze da parte di nessuno. Per questo motivo ringrazio il presidente e tutti i dirigenti”. Nei prossimi giorni è attesa la decisione della Federcalcio messicana sull’erede in panchina del ‘Tata’ Martino.