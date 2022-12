Notte fonda Germania, furia implacabile: “Il calcio è finito”

La Germania è riuscita a rimontare l’iniziale svantaggio alla Costa Rica, ma deve dire addio alle speranze qualificazione. Sui social non mancano gli spunti polemici.

Per alcuni minuti sia Germania che Spagna erano virtualmente estromessi dai Mondiali. Alla fine, però, grazie proprio alla rimonta degli uomini di Flick, le “Furie Rosse” sono riuscite a strappare il pass per gli ottavi. A Differenza reti galeotta per gli iberici, che ha chiuso il proprio girone a quattro punti, in coabitazione con Gnabry e compagni, ma con uno scarto migliore nel computo dei goal fatti e subiti.

Beffa atroce per la Germania, che termina ai gironi la propria corsa sebbene fosse riuscita a rimontare la Costa Rica grazie ad un Havertz in versione deluxe, capace di caricarsi la squadra sulle spalle. Il gioiello del Chelsea ha guidato una rimonta che però non è valsa gli ottavi a causa del risultato maturato tra Giappone e Spagna. I nipponici – dopo aver sospeso la Germania – sono riusciti a beffare anche gli iberici, che pure erano passati in vantaggio con Morata. Nella ripresa, però, prima Doan e poi Tanaka hanno ribaltato completamente la contesa, contribuendo ad estromettere la Germania.

Germania, tifosi scatenati sui social: cosa è successo

Proprio il goal di Tanaka è stato oggetto di numerose critiche sui social. L’azione nasce da un salvataggio in extremis di Mitoma che è stato a lungo revisionato al VAR. Il pallone ha superato del tutto la linea? I diversi fotogrammi non hanno sciolto i dubbi, gettando le basi per critiche veementi. Ma non solo. Il doppio concomitante risultato permetterà alla Spagna di inserirsi in una fascia di tabellone più agevole: lo spauracchio Brasile, almeno per il momento, è stato evitato dalle Furie Rosse. E non sono pochi i tifosi della Germania che hanno accusato la Spagna di essersi “accontentata”, facendo buon viso a cattivo gioco. Non va dimenticato, però, che per alcuni frangenti la Spagna sarebbe stata clamorosamente eliminata. Passiamo in rassegna le reazioni social più intriganti:

Football is absolutely FINISHED, how can this goal be awarded when it’s clearly out out?? This is an absolute disgrace seriously. You don’t need no VAR to see it’s out you can see it with your own eyes. I feel so bad for GERMANY pic.twitter.com/N2PgehxVAT — Michael Ferry (@michaelferry_) December 1, 2022

Finisce una delle pagine più grottesche della storia dei #Mondiali di calcio. La Spagna s’è fatta i suoi conti e s’è scelta la metà di tabellone (apparentemente) più comoda. Tutto comprensibile. Ma da stasera Luis Enrique farà molta più fatica a essere credibile come filosofo. — Giuseppe Pastore (@gippu1) December 1, 2022

esultate per la spagna ma vi rendete conto che ha biscottato si?? 😭😭😭 — ambra 🇧🇷 (@chevuoichesiaa) December 1, 2022