Caos Mondiale, regolamento infranto e risultato da cambiare

Clamoroso ai Mondiali, la Federazione sta preparando il reclamo per un errore arbitrale: cosa può succedere adesso

Finale con thrilling per Tunisia-Francia, partita valida per l’ultima giornata del girone C dei Mondiali. La gara è terminata sul punteggio di 1-0, ininfluente ai termini della classifica visto che i transalpini chiudono comunque al primo posto e i tunisini vengono eliminati.

A prendersi la scena è però il direttore di gara neozelandese Matthew Conger che, dopo aver fischiato la fine della partita, viene richiamato dal Var per valutare una posizione di fuorigioco in occasione del gol del pareggio firmato da Griezmann in pieno recupero. Una decisione che la Francia ha contestato ed ha intenzione di contestare anche presentando un ricorso alla FIFA.

Stando a quanto riportato da ‘RMC Sport’, citando una fonte interna della Federcalcio francese, si sta lavorando al ricorso da presentare per il gol annullato a Griezmann. La FFF sostiene che, regolamento alla mano, l’arbitro non avrebbe potuto consultare il VAR una volta riavviato il gioco. Conger, infatti, ha convalidato la rete, fatto riprendere il gioco e poi fischiando la fine della partita prima di andare al VAR ed annullare tutto.

Tunisia-Francia, pronto il reclamo

La Francia ha 24 ore di tempo dopo la fine della partita per inoltrare il reclamo alla Fifa per il gol annullato a Griezmann dopo il triplice fischio. Sull’episodio si era espresso nel post gara anche il commissario tecnico Didier Deschamps che aveva spiegato di aver chiesto chiarimenti all’arbitro.

“Sono andato da lui e sto aspettando una risposta sul regolamento. L’arbitro ha fischiato il riavvio del gioco e la fine della partita. Ha il diritto di tornare a vedere al VAR? Ho discusso con lui. Gliel’ho chiesto. Aspetto una risposta”.