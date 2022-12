Tutti pazzi per il bomber: affondo della Juve

La Juve è alle prese con i problemi extracampo, ma occhio anche a quello che in futuro potrebbe rappresentare il calciomercato. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna sono chiare

Non sono momenti facili per la Juventus, alle prese con l’indagine Prisma, le contestazioni Consob e con le forti conseguenze che hanno avuto: le dimissioni in blocco del cda bianconero, compreso Andrea Agnelli.

Il calcio, però, va avanti e anche il calciomercato. La Vecchia Signora, infatti, cercherà il più possibile di preservare la parte sportiva, anche se è facilmente intuibile che non potranno esserci spese pazze. Soprattutto in caso di cessioni o come investimento per il futuro, c’è chi pensa al nome di Jonathan David per i bianconeri. Si tratta di un attaccante che è in forza al Lille e che ha dimostrato nelle ultime due stagioni di avere tutte le carte in regola per trasferirsi in una delle big assolute in Europa. E non sono pochi i club pronti a investire per portarlo nel loro roster. Proprio per questo, però, non sarà affatto facile.

Jonathan David nel mirino della Juve: affare alla Osimhen

Jonathan David è ancora molto giovane, nonostante se ne parli da anni sulla scena internazionale. E poi è anche uno dei talenti messi in evidenza dal Canada. Il Lille se lo coccola, anche perché quest’anno ha numeri da paura. Il classe 2000, infatti, ha messo a referto nove gol e tre assist in quindici partite di Ligue 1. Al Mondiale, invece, non ha lasciato il segno dal punto di vista realizzativo, ma si tratta di un bomber completo e da tenere d’occhio anche per il futuro. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, tra le squadre in prima fila per acquistarlo c’è anche la Juve. La concorrenza però è folta, visto che in fila ci sono anche Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco. Il Lille, però, ha intenzione di trattarlo esattamente come Victor Osimhen e cioè pretende una cifra stellare: 50 milioni di euro.

Nonostante i rumors dalla Spagna, ci sentiamo di dire che al momento la Juve non possa arrivare a spendere un tale cifra, concorrendo con big come quelle sopracitate. Ma nel calcio, si sa, è tutto possibile.