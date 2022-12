Addio immediato, il Barcellona scarica Kessie: prezzo fissato

Il futuro di Franck Kessie sembrerebbe essere ormai scritto: il Barcellona lo scarica già a gennaio. Fissato il prezzo per l’addio

Un anno e mezzo fa l’addio di Franck Kessie al Milan fece discutere e non poco. Il centrocampista ivoriano lasciò i rossoneri andando in scadenza di contratto e dunque a parametro zero. Poi il passaggio al Barcellona con qualche problema nel tesseramento, poi prontamente risolto.

L’impatto di Kessie nel club catalano però non è stato di certo indimenticabile fino ad ora. Il centrocampista classe ’96 infatti su 13 partite giocate solamente in 5 occasioni è partito da titolare. L’ivoriano sembrerebbe non rientrare nelle rotazioni di Xavi e continuano a susseguirsi le voci su un possibile suo ritorno in Serie A. Il Barcellona nel frattempo avrebbe già preso la sua decisione e sarebbe pronto a metterlo sul mercato già a gennaio. Fissato il prezzo per l’addio immediato.

Tra Kessie e il Barcellona è già finita: 10 milioni il prezzo per l’addio a gennaio

Un’esperienza che potrebbe essere molto breve quella di Franck Kessie al Barcellona. Il centrocampista ex Milan non è riuscito a incidere all’interno del club blaurana finendo per non convincere tecnico e società.

Secondo quanto riportato da ‘As’, il Barcellona vorrebbe cercare di venderlo a gennaio e il prezzo per l’addio potrebbe essere di 10 milioni, visto che il club catalano l’ha acquistato a parametro zero. Nel suo futuro potrebbe esserci anche un ritorno in Serie A, con Juventus e proprio il Milan che continuano a monitorare la situazione con interesse. Secondo il sito spagnolo però anche dalla Premier League guarderebbero con interesse al profilo del centrocampista ivoriano, con l’Aston Villa che sembrerebbe essere tra le squadre in prima fila. Dunque una scelta che sembrerebbe non essere risultata vincente per Kessie quella di trasferirsi al Barcellona, visto che in soli sei mesi il centrocampista potrebbe dire già addio al club spagnolo. Sin da ora potrebbe decidersi il futuro di Kessie, visto che non partecipa al Mondiale con la Costa d’Avorio, non qualificata, e il calciomercato di gennaio è ormai alle porte.