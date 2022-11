Qatar 2022, Argentina agli ottavi. Polonia ko ma avanti, che beffa per il Messico

Serata incredibile nel girone C, con due risultati sul filo del rasoio che hanno tenuto tutti col fiato sospeso: passano Argentina e Polonia, ma in maniera clamorosa

Alla fine sono arrivate due vittorie, con l’Argentina che doveva fare di tutto per trovare i tre punti e così è stato. E il Messico – contro l’Arabia Saudita – che doveva sperare in una serie di incastri, ma non è bastato. La Seleccion scende in campo contro la Polonia da seconda in classifica e proprio nello scontro diretto riesce a scavalcarla e passare come prima.

Una partita dominata dall’inizio, che sembra essersi complicata dopo l’errore dal dischetto di Leo Messi. La ‘pulga’ si fa infatti ipnotizzare da Szczesny, di nuovo decisivo dal dischetto dopo aver neutralizzato anche Al-Dawsari. Ma l’Argentina continua a spingere, trovando poi il vantaggio con Mac Allister a inizio secondo tempo, al termine di una grande azione. Negli stessi secondi anche il Messico centra l’1-0 con Martin, cominciando a sperare. Dopo cinque minuti, capitalizzando un match completamente dominato, il Messico trova pure il 2-0 con una punizione super di Chavez. La nazionale tricolor si avvicina così alla qualificazione, ma ha bisogno anche dell’aiuto dell’Argentina. Che puntualmente arriva grazie al raddoppio di Julian Alvarez.

L’Argentina agli ottavi con merito: Polonia in ansia per 100 minuti, ma passa sul Messico

A questo punto, con un doppio 2-0, Messico e Polonia sono entrambe a 4 punti, ma sono in perfetta parità anche in tutto il resto della classifica avulsa. E la Polonia che andrebbe avanti agli ottavi di finale clamorosamente in virtù del ‘Fair Play’, con un numero inferiore di cartellini gialli. Un ulteriore gol cambierebbe tutto quanto di nuovo, ma sia l’Argentina che il Messico (anche due gol annullati per offside) sprecano incredibilmente un’occasione dietro l’altra. Intanto la Polonia si fa assalire dalla paura e rinuncia a giocare, sperando fino alla fine. E le speranze di Lewandowski e compagni vengono premiate, anche perché nel finale, al 96′, Al-Dawsari segna per l’Arabia Saudita e regala definitivamente la qualificazione alla Polonia, beffando il Messico. Già noti quindi anche gli accoppiamenti degli ottavi di finale: Argentina-Australia e Francia-Polonia.