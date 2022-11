“Indecenti”: Messi fa scoppiare il caso in Polonia-Argentina

Fa discutere la decisione del direttore di gara durante Polonia-Argentina: rigore per un contatto tra Szczesny e Messi

E’ la serata del verdetto per Polonia e Argentina, in ballo c’è l’accesso agli ottavi di finale. L’importanza della posta in palio è testimoniata da un match dove regna l’equilibrio e dove nessuna delle due compagini vuole scoprirsi e rischiare di prendere gol.

La grande occasione capita sul finire di primo tempo a Lionel Messi: la Pulce si presenta dal dischetto ma viene ipnotizzato da Szczesny che para il secondo penalty ai Mondiali. Un rigore abbastanza dubbio a giudicare dalle immagini. L’azione incriminata è un’uscita sbagliata di Szczesny con il pallone che finisce sulla testa di Messi che manda fuori. Nel ricadere il portiere colpisce con la mano proprio il 10 argentino. L’arbitro lascia correre poi è richiamato al Var e dopo una lunga revisione decide di assegnare la massima punizione. Proteste da parte dei polacchi che poi fanno festa con la parata del portiere della Juventus.

Polonia-Argentina, che polemiche per il rigore di Messi

L’errore dal dischetto di Messi non placa però le polemiche. Tanti sui social hanno criticato la decisione del direttore di gara, apparsa un po’ generosa. Ecco allora qualche utente gridare allo scandalo e parlare di rigore inventato e un altro che sentenzia: “Indecenti”.

Non è bastata la grande parata di Szczesny per frenare la rabbia di chi crede che un calcio di rigore del genere non avesse motivo di essere assegnato: “Un rigore così è da pazzi” si legge ancora su Twitter. E c’è chi prende le parti dei portieri: “Ormai siamo arrivati al punto che il portiere non può fare più il portiere. Deve restare fermo e sperare che il pallone gli arrivi sulle mani”.

Ecco alcuni tweet:

#PoloniaArgentina dare 1 rigore così è da pazzi. Bisogna assolutamente ridiscutere il "fallo da rigore". Una volta si diceva: S.Giovanni non fa inganni. E giustamente viene parato dal grande portiere della #juve — preferirei di no (@bixolino7) November 30, 2022

Un rigore ridicolo. Ai limiti della farsa. #PoloniaArgentina — Running To Stand Still (@thejoshuatree77) November 30, 2022

Mi piace pensare che #Messi inconsciamente ha pensato che passare il turno con un rigore del genere anche no #PoloniaArgentina — Daniele Terrinoni (@DaniTerrinoni) November 30, 2022