Scintille con Lewandowski, il gesto di Messi fa discutere: cosa è successo

Episodio particolare durante Polonia-Argentina, protagonisti i due capitani e calciatori più rappresentativi: Messi e Lewandowski

L’Argentina vince, la Polonia non piange: entrambe le formazioni vanno agli ottavi di finali anche se con prestazioni e umori diversi. In campo si sono sfidati due assoluti fuoriclasse, protagonista della scena calcistica degli ultimi anni: Lionel Messi e Robert Lewandowski.

Proprio i due capitani sono stati protagonisti di un episodio che ha lasciato un po’ perplessi. Verso il finale di gara, i due erano vicini a centrocampo: il bomber del Barcellona ha provato a dare la mano alla Pulce che però non ha restituito il gesto. Un momento di nervosismo, probabilmente, dovuto anche al rigore sbagliato dal numero 10 dell’Argentina, che nel corso del match ha provato poi, senza riuscirci, a farsi perdonare. Lo stesso Messi nel post gara ha avuto un breve dialogo con Lewandowski, chiarendo quanto accaduto qualche minuto prima.

Messi-Lewandowski, cosa è successo

Le immagini mostrano i due calciatori parlare tra di loro e probabilmente chiarirsi dopo quanto successo nel corso del match. Un dialogo durato pochi secondi e che è sembrato essere avvenuto in perfetta armonia.

Ora per l’Argentina ci sarà la sfida contro l’Australia agli ottavi di finale, l’occasione per Messi di riscattarsi dopo l’errore dal dischetto di questa sera. Per Lewandowski, invece, impegno decisamente più complicato contro la Francia. Per la Polonia servirà una prestazione decisamente diversa da quella contro l’albiceleste per sperare di barrare la strada ai campioni del mondo in carica.