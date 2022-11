Violato il regolamento, per la Fifa sono sotto investigazione

Violato il regolamento prima della sfida decisiva, ora sono sotto investigazione da parte della Fifa

Dopo la mancata qualificazione agli ottavi quattro anni fa in Russia, sfuggita solo per colpa del fair-play, il Senegal è riuscito a centrare l’obiettivo minimo. Con la vittoria contro l’Ecuador i campioni d’Africa hanno conquistato il secondo posto nel gruppo A regalandosi la sfida agli ottavi contro l’Inghilterra.

Decisivo appunto il 2-1 ottenuto contro i sudamericani: il Senegal può sì gioire per il passaggio del turno, ma da un lato c’è una piccola preoccupazione. Il Senegal è infatti finito sotto investigazione per aver infranto il regolamento Fifa prima della sfida decisiva contro l’Ecuador.

Senegal sotto investigazione della Fifa: c’è un precedente

La questione è legata alla conferenza stampa pre-gara. Aliou Cisse, ct dei ‘Leoni della Teranga’, si è infatti presentato davanti ai microfoni della stampa da solo. Il regolamento Fifa prevede infatti l’obbligo che insieme al commissario tecnico si presenti anche un calciatore. Nei casi precedenti al fianco di Cisse avevano presenziato Krepin Diatta (prima della gara contro l’Olanda) e Kalidou Koulibaly (prima della sfida contro il Qatar). In questo caso invece nessuno dei 26 calciatori della nazionale convocati si è presentato al fianco del proprio allenatore.

La Fifa ha quindi diramato un comunicato ufficiale: “La Commissione Disciplinare della Fifa ha avviato un procedimento nei confronti della Federcalcio senegalese per le potenziali violazioni dell’articolo 44 del Regolamento FIFA World Cup Qatar 2022. Le potenziali violazioni riguardano la conferenza stampa obbligatoria che si è svolta il 28 novembre in vista della partita della Coppa del Mondo Fifa tra Ecuador e Senegal“.

Per il Senegal però il passaggio del turno non è a rischio. C’è infatti un precedente di pochi giorni fa che riguarda la Germania. Anche il ct tedesco Flick, infatti, si è presentato alla conferenza stampa della vigilia della sfida contro la Spagna senza alcun giocatore al suo fianco. La Federcalcio tedesca è stata sanzionata con una multa di circa 10mila euro. Molto probabile che una simile sanzione possa toccare anche alla Federazione senegalese.