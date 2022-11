TV PLAY | Annuncio in diretta, la Juve trema: “Tanti punti di penalizzazione se…”

Il club bianconero potrebbe essere punito con una sanzione sportiva dopo l’apertura del procedimento Consob sui bilanci delle ultime tre stagioni

In seguito alle sorprendenti dimissioni dell’intero Cda della Juventus rassegnate lo scorso lunedì, sono seguite ore di grande apprensione in casa bianconera. Il club, che nel pomeriggio ha diffuso un comunicato ufficiale, sembra comunque essere fiducioso sugli sviluppi del procedimento Consob sui bilanci delle stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Dei possibili rischi per la Juventus, qualora dovessero emergere presunte alterazioni, si è discusso con Valerio Piccioni in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play: “Siamo di fronte a una vicenda che ha una sua giurisprudenza, in particolare sul tema delle plusvalenze, dove la giustizia sportiva ha sempre sbattuto contro un muro. Io penso di poter dire che una riapertura del processo, la cosiddetta rievocazione del processo, dopo le sue assoluzioni in primo e in secondo grado, che hanno riguardato la Juve e altri 10 club e inoltre 49 dirigenti, sia possibile soltanto nel caso della presenza di un’intercettazione talmente esplicita da convincere a riaprire il processo, ma finora non ci sono state queste intercettazioni e ora bisogna vedere se compariranno”.

Per il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ la Juve potrebbe rischiare soprattutto sul fronte della manovra stipendi: “Anche perché qui le carte sembrano molte in tavola e in effetti quello esporrebbe la Juventus a dei rischi e delle sanzioni, che non produrrebbero dei scenari catastrofici come quelli sono previsti per una squadra che ha cambiato le carte in tavola per iscriversi al campionato. Difficile dimostrare una cosa del genere almeno in questa consuetudine e in questo scenario”.

Penalizzazione Juventus, Piccioni avvisa: “C’è un’ipotesi catastrofica, ma improbabile”

Stando all’intervento di Piccioni, difficilmente la Juventus incorrerà in sanzioni ‘pesanti’ sul piano sportivo: “Abbiamo un’ipotesi che io ho definito catastrofica, che è del tutto improbabile. Ovvero che si vada ad accertare il fatto che queste irregolarità gestionali hanno dato la possibilità alla Juventus si iscrivesse al campionato di Serie A. Poi ci sono le due situazioni relative a compensi extra contrattuali non depositate in Lega, qui il tema è diverso, perché i magistrati scrivono che realmente ci sarebbero delle scritture private relativamente a questo accordo 2020-2021 su queste mensilità a cui i calciatori avrebbero rinunciato, secondo la Procura si tratta di una sola mensilità e secondo la Juve in realtà quattro”.

Per quanto riguarda la possibile decurtazione di punti in classifica, il giornalista ha chiarito i vari scenari: “Nella prima ipotesi multa e uno o più punti di penalizzazione, nella seconda direttamente tanti punti di penalizzazione. Se io ti metto -3 punti ma io non sposto tutte le circostanze che possono essere chiamate in causa, io questi non te li tolgo in questa stagione ma te li tolgo nella prossima. Bisogna aspettare questa valutazione, anche se su questo fronte diciamo che il quadro sembra un quadro più compiuto e soprattutto non ci sono tutti questi precedenti come nelle plusvalenza, dove la giustizia sportiva e ordinaria, salvo rare eccezioni, si sono arenate di fronte a questo problema sull’impossibilità di stabilire delle valutazioni oggettive sul valore di un calciatore”.