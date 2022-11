Caos Var, succede tutto alla fine: Francia ko, passa l’Australia

È la terza giornata del Mondiale ed è anche tempo di rese dei conti. Ecco come sono andate le cose in Tunisia-Francia e Australia-Danimarca

Il Mondiale entra nel vivo e alla terza giornata c’è già diverso materiale, per forza di cose, per stabilire chi parteciperà alla fase a eliminazione diretta, quella che partirà dagli ottavi di finale.

Nel gruppo D la situazione, Francia a parte, era già decisamente in bilico, con tre squadre in lizza per un solo posto, quello alle spalle degli uomini di Didier Deschamps. Oggi, inoltre, gli incroci vedevano incrociarsi proprio la Francia con la Tunisia e l’Australia contro la Danimarca. I primi nel girone si sono presentati con un ampio turnover, lasciando fuori dal primo minuto diversi titolari. La scelta più vistosa è Camavinga schierato palesemente fuori ruolo sull’esterno basso a sinistra. La Tunisia fa più a lungo la partita e alla fine viene premiata: al 58esimo Khazri, all’ennesima occasione, sblocca la partita. Segue una girandola di cambi e diversi tentativi da parte dei francesi, soprattutto con Kylian Mbappe. E alla fine, al 98esimo arriva anche il pareggio con Antoine Griezmann, ma l’arbitro annulla clamorosamente al Var dopo aver già fischiato la fine. Comunque finisce 1-1.

L’Australia batte la Danimarca e si qualifica

La maggior parte delle attenzioni, però, si sono concentrate sull’altra partita del girone, quella tra Australia e Danimarca. In questo caso, la partita è ancora più decisa e combattuta, ma anche in questo caso a decidere le cose è un gol nel secondo tempo. Infatti, al 60esimo è Leckie a decidere la partita e a trascinare i suoi agli ottavi di finale. Infatti, con sei punti in classifica passa proprio l’Australia, insieme alla Francia, con lo stesso punteggio. La Danimarca, invece, è all’ultimo posto con un solo punto: un autentico disastro in Qatar per Christian Eriksen e compagni.

GRUPPO D

AUSTRALIA-DANIMARCA 1-0

TUNISIA-FRANCIA 1-0

Classifica

Francia 6

Australia 6

Tunisia 4

Danimarca 1