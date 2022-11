Sorpresa Juve: ‘acconto’ Rugani per il colpo in Serie A

Possibile ‘acconto’ Rugani a gennaio da parte della Juventus per il colpo a sorpresa in Serie A. Tutti i dettagli

Tra i giocatori bianconeri in bilico in vista delle prossime sessioni di calciomercato c’è anche Daniele Rugani. Prima della pausa il difensore è stato scavalcato nelle gerarchie di Allegri anche da Federico Gatti, e in vista di gennaio si è tornato a parlare del suo possibile addio.

“Non ci sono stati interessamenti in previsione di gennaio. Anche perché tutto dipende dalla Juve: se la Juve ha piacere ad avere Rugani resterà, se la Juve farà scelte diverse i calciatori si adegueranno a queste scelte diverse”, ha dichiarato l’agente del calciatore, Davide Torchia. “Il concetto è sempre lo stesso, quello di allenarsi bene e far bene, essere affidabile e farsi trovare pronto quando viene chiamato. È questo il concetto fondamentale. Che conta sulla fiducia di Allegri è normale, come tutti i calciatori in rosa, altrimenti non sarebbero lì e non starebbero lì per tanto tempo. Rassicurazioni non ce ne vogliono, ormai si conoscono da tanto tempo e il calciatore sa che cosa vuole l’allenatore da lui e l’allenatore sa che cosa può dare il calciatore. Non c’è bisogno di questo”. In ogni caso, nonostante il solido rapporto con Allegri e la consapevolezza del suo ruolo nella Juve, Daniele Rugani potrebbe nuovamente guardarsi intorno per ritrovare spazio e un ruolo da protagonista. Nelle ultime ore sarebbero arrivati nuovi interessamenti dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, Rugani ‘acconto’ per Mazzocchi: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, la Salernitana è sulle tracce di Rugani per il calciomercato invernale. Il club campano vuole rinforzare la propria retroguardia e avrebbe messo nel mirino l’ormai esperto centrale della Juventus. Il club bianconero, dal canto suo, non fa muro e potrebbe anche sfruttare la carta Rugani come possibile ‘acconto’. L’eventuale trasferimento dell’ex Empoli e Cagliari, infatti, aprirebbe una corsia preferenziale nei confronti dei bianconeri per Mazzocchi. Il difensore a Salerno a gennaio, il laterale attualmente ai box per infortunio a Torino nel mese di giugno, come valida alternativa sulle fasce: potrebbe essere questo il prossimo colpo a sorpresa della dirigenza della Juventus.