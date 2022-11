Kessie torna subito in Serie A: destinazione a sorpresa

Il calciatore potrebbe presto fare ritorno in Italia, dopo pochi mesi dalla sua firma con una big straniera. Hanno già scelto: non sarà Milano

Non c’è niente da fare o da pensare: il profumo, gli odori la vita in Italia e impareggiabile. Lo stesso si potrebbe dire di alcuni calciatori, il cui habitat naturale sembra per definizione la Serie A.

Tra questi, potrebbe esserci senza ombra di dubbio Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha lasciato il Milan dopo la scadenza naturale del suo contratto, ma al Barcellona non sembra proprio aver trovato il suo massimo livello. Anzi, non riesce a trovare continuità, soprattutto nelle scelte di formazione di Xavi che spesso ha preferito sceglierlo solo a partita in corso. L’ivoriano, però, nel pieno della carriera, pretende più spazio e, quindi, negli ultimi giorni si sono intensificati sempre di più i rumors su un suo possibile ritorno in Serie A, con vista big ovviamente.

I tifosi hanno scelto: Kessie in una tra Roma e Juve

Il destino di Kessie, infatti, potrebbe interessare sempre di più una delle maggiori squadre italiane. Nel nostro consueto sondaggio su Telegram e Twitter, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it quale fosse, secondo loro, la squadra più adatta a riaccogliere l’ivoriano nel nostro Paese tra Juve, Inter, Milan e Roma. E il loro giudizio è chiaro. Su Twitter con il 34,2% dei voti ha vinto la Roma, con l’Inter seconda al 23,7%, poi Juventus e Milan.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊

🔥#Kessie vorrebbe tornare in #SerieA visto il poco spazio al Barcellona

❓A quale big farebbe più comodo? 📲VOTA, RT e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 30, 2022

Su Telegram invece le cose sono un po’ diverse. Infatti, con il 35% dei voti ha prevalso la Juventus. Inter seconda con il 27%, al pari della Roma. Il Milan, invece, è ultima. Insomma, dai voti espressi, il dato più sicuro è che i tifosi italiani non vorrebbero rivedere Kessie al Milan, o in generale a Milano, ma in una diretta rivale. E vedremo se sarà davvero così.