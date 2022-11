Infortunio per Di Maria, l’Argentina è in ansia: parla Scaloni

L’Argentina passa agli ottavi, ma ora è preoccupata per le condizioni di Angel Di Maria dopo l’uscita dal campo: le sue condizioni

L’Argentina ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale. Un vero e proprio sospiro di sollievo per Lionel Scaloni, soprattutto dopo il disastro contro l’Arabia Saudita. Una sconfitta che aveva gettato parecchie ombre sul cammino della Seleccion in Qatar, tanta preoccupazione e ovviamente una marea di polemiche. Alla fine l’Albiceleste è cresciuta, ha trovato equilibrio e anche gioco, battendo nettamente Messico e Polonia. Agli ottavi di finale, come prima del girone, affronterà l’Australia che ha eliminato Danimarca e Tunisia.

Lionel Scaloni ha cambiato tanto in queste partite, tra la prima e la seconda sono stati addirittura cinque i calciatori rimpiazzati. E stasera nel match decisivo con la Polonia si è vista probabilmente la formazione tipo che può giocare anche nelle prossime partite. Con Mac Allister ed Enzo Fernandez a centrocampo insieme a De Paul, con Julian Alvarez nel tridente al posto di Lautaro Martinez, ovviamente Leo Messi e infine Angel Di Maria. El Fideo non è mai uscito dal blocco dei titolari, la sua classe e ovviamente l’esperienza, la grande intesa con il 10, sono troppo importanti. E anche per questo il ct dell’Argentina non può che essere in apprensione per le condizioni fisiche dello juventino, come ha confessato lui stesso nel postpartita.

Infortunio Di Maria, le parole di Scaloni dopo Polonia-Argentina

Angel Di Maria è stato tormentato dai problemi fisici in questa stagione, la Juventus non ha mai avuto il piacere di vederlo splendere con continuità con la maglia bianconera. E anche stasera nella sfida contro la Polonia, la stella dell’Argentina ha dovuto farci nuovamente i conti. L’esterno ex Real, PSG e Manchester United è uscito dopo un’ora per un fastidio al quadricipit, lasciando spazio al compagno di squadra Paredes.

Lo stesso Scaloni, in conferenza stampa, ha parlato dell’infortunio di Di Maria: “Sta bene, in linea di principio. Ha sentito qualcosa al quadricipite, si è indurito e abbiamo preferito toglierlo. Tutti sanno già che è importante, non vale la pena continuare con un giocatore che ha la possibilità di farsi male“, le parole riportate da ‘Tyc Sports’. Lo stesso media albiceleste ha poi sottolineato che il ct valuterà il suo calciatore nelle prossime ore. Nella speranza di averlo a disposizione negli ottavi contro l’Australia in programma questo sabato alle 20. Ma l’Argentina è in ansia per il Fideo.