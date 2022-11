Koulibaly manda il Senegal agli ottavi, Olanda prima

Il Senegal e l’Olanda ottengono il pass per gli ottavi di finale del Mondiale: decisiva la rete di Koulibaly contro l’Ecuador

Sono Olanda e Senegal le due qualificate agli ottavi di finale del Girone A. Gli orange regolano senza troppi problemi la pratica Qatar con i padroni di casa che dicono addio alla competizione senza raccogliere neanche un punto.

Due a zero il punteggio finale con un gol per tempo: a sbloccare il match è stato Gakpo, sempre più uomo copertina della propria Nazionale in questo Mondiale. Nella ripresa è arrivato anche il raddoppio che porta la firma di de Jong.

Grazie a questo successo, l’Olanda ha chiuso il girone al primo posto in classifica con sette punti conquistati e se la vedrà con la seconda classificata del Gruppo B (prima delle gare di questa sera la classifica vede Iran secondo con tre punti dietro l’Inghilterra con 4).

Vince anche il Senegal che ringrazia Kalidou Koulibaly. Sfida spareggio quella contro l’Ecuador e il pathos non è mancato. La compagine africana ha trovato il gol dell’1-0 sul finire del primo tempo: è Sarr a trasformare il rigore dell’1-0.

Mondiali 2022, risultati e classifica Girone A

Nella ripresa l’Ecuador cerca il tutto per tutto e trova il pareggio al 68′ con Caicedo. La gioia dura però appena due minuti, il tempo che Kalidou Koulibaly ci impiega per trovare la zampata che manda agli ottavi di finale dei Mondiali. Vince il Senegal e chiude il girone a sei punti, due in più dell’Ecuador che chiude il torneo tra le lacrime.

OLANDA-QATAR 2-0: Gakpo (O), de Jong (O)

ECUADOR-SENEGAL 1-2: 44′ Sarr rig. (S), 68′ Caicedo (E), 70’Koulibaly (S)

Classifica Girone A: Olanda 7, Senegal 6, Ecuador 4, Qatar 0