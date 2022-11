Juve, non solo Del Piero: per tornare a vincere serve (nuovamente) Marotta

Terremoto alla Juventus dopo le dimissioni dell’intero CDA, compreso il presidente Andrea Agnelli. La rivoluzione del club bianconero potrebbe ripartire dal passato

La Juventus chiude un ciclo vincente lungo dodici anni dopo le dimissioni dell’intero CDA bianconero, con in testa il presidente Andrea Agnelli.

Via anche il braccio destro e vicepresidente Pavel Nedved, mentre l’Ad Arrivabene resterà al momento come traghettatore in attesa che venga eletto il nuovo Consiglio d’amministrazione con l’Assemblea degli azionisti indetta il prossimo 18 gennaio. Viste le implicazioni nell’indagine della Procura di Torino e le segnalazioni sulla revisione del bilancio da parte della Consob, la controllante Exor con a capo John Elkann ha deciso di rivoluzionare i piani dirigenziali della ‘Vecchia Signora’ e da qui il passo indietro da parte di Agnelli e di tutto il CDA. Nelle ore immediatamente successive al ribaltone sono arrivate le prime nomine: nella nota della Juve si comunica l’arrivo come Dg di Maurizio Scanavino, mentre in mattinata la Exor ha ufficializzato la nomina di Gianluca Ferrero come nuovo presidente.

Una presa di posizione decisa da parte di Elkann, che ha voluto piazzare al momento due uomini di fiducia per ripartire e uscire da una situazione molto delicata. I tifosi però sognano il ritorno all’Allianz Stadium di una leggenda come Alex Del Piero, con l’ex capitano e bandiera che nelle scorse ore ha rivelato di non aver avuto finora contatti con i vertici della società per un eventuale ritorno alla corte di ‘Madama’, stavolta nelle vesti di dirigente. Una figura, quella di ‘Pinturicchio’, invocata a gran voce dal popolo bianconero e che consentirebbe alla Juventus di ritornare all’antico e allo stesso tempo di ripulire la propria immagine dopo le ultime e gravose vicissitudini extracampo.

Juventus, si torna all’antico: Marotta bis per tornare a vincere

Del Piero sarebbe la figura da cui ripartire dopo il terremoto di lunedì sera e, come scrive il ‘Messaggero’, potrebbe figurarsi un altro clamoroso ritorno sotto la Mole: quello di Beppe Marotta. Per tornare a vincere e a mietere nuovamente successi, la Juventus avrebbe bisogno nuovamente del dirigente varesino come sottolinea il quotidiano. Marotta ha riportato il club bianconero a dominare nuovamente in Italia e a sfiorare il trionfo in Champions League, prima del divorzio con la ‘Vecchia Signora’ nel settembre 2018 dopo le divergenze con Agnelli. Una possibilità comunque per il momento abbastanza remota, considerando che Marotta resta un perno centrale del progetto dell’Inter e impegnato a mantenere ad alti livelli sul piano sportivo la squadra nerazzurra, con ovviamente tutte le problematiche del caso legate all situazione economica non certo florida della famiglia Zhang in Viale della Liberazione.