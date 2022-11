Via Agnelli, Del Piero presidente: “Ho ancora casa a Torino”

Rivoluzione alla Juventus: terremoto nel club bianconero, lascia Agnelli dopo dodici anni. I tifosi invocano il ritorno in società di Alex Del Piero

La Juventus cambia volto: è terminata dopo dodici anni l’era Andrea Agnelli in seno al club della Continassa.

Nella serata di lunedì le dimissioni dell’intero CDA bianconero, con il nuovo che sarà eletto il prossimo 18 gennaio durante l’Assemblea degli azionisti. John Elkann, numero uno di Exor che controlla la ‘Vecchia Signora’, ha preso in mano la situazione e scelto due uomini di fiducia per guidare momentaneamente la Juventus: Gianluca Ferrero nella carica di neo-presidente, mentre Maurizio Scanavino sarà il nuovo direttore generale. I tifosi però invocano a gran voce il ritorno in società di Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera del sodalizio piemontese. Oltre a ‘Pinturicchio’ si fanno i nomi di altri grandi ex come Chiellini e Buffon, che potrebbero in futuro tornare sotto la Mole con altre mansioni.

Del Piero dopo l’addio da giocatore nel maggio 2012 era tornato all’Allianz Stadium a distanza di dieci anni per assistere al match dello scorso campionato di Serie A tra Juventus e Bologna, accolto dall’ovazione generale del pubblico di fede bianconera. Lo stesso Del Piero, che sta commentando il Mondiale in Qatar su ‘beIN Sports’, si è soffermato nelle scorse ore sui rumors che lo vogliono appunto verso un ritorno alla Juventus: “Non conosco i piani e nessuno mi ha chiamato. Non so cosa succederà. Ma ho ancora casa a Torino (sorride, ndr). Ho passato oltre 20 anni alla Juve, c’è un rapporto molto profondo con il club e i tifosi. E’ stato un grande viaggio il mio: qualsiasi notizia sulla Juventus ovviamente mi coinvolge e mi colpisce”, ha sottolineato l’ex fantasista.

Juventus, ritorno Del Piero e addio Agnelli: “E’ una cosa triste”

Del Piero analizza gli scenari in casa Juve dopo le dimissioni dell’intero CDA: “È una cosa triste perché sono tutti miei amici, da Andrea Agnelli a Pavel Nedved. Tutte persone con cui ho condiviso momenti molto belli, li ho visti anche di recente. È incredibile che una squadra storica come la Juventus viva questi momenti di alti e bassi, iniziati nel 2006 con la Serie B anche se dopo ci sono stati nove scudetti di fila. Sono dispiaciuto per la situazione”. Del Piero aveva avuto modo di incontrare la squadra e i vertici bianconeri lo scorso luglio a Los Angeles, approfittando della tournée americana del gruppo di Allegri. Adesso il popolo juventino lo richiama a gran voce alla base: vedremo, stavolta dietro la scrivania, se ci sarà un nuovo capitolo della storia tra ‘Pinturicchio’ e la ‘Vecchia Signora’.