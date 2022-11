Caos Juve e ‘sogno Ronaldo’: “Operazione folle”

La Juve è finita in un vero e proprio caos, dopo le dimissioni in blocco dell’intero cda. Ora sotto accusa c’è anche l’affare Cristiano Ronaldo

Il calcio è fatto di ere e di stagioni di successi o di grandi fallimenti. Così è anche per la Juve che ieri ha scritto una nuova pagina della sua storia recente.

In seguito all’indagine Prisma e alle ultime contestazioni della Consob, l’intero cda ha rassegnato le sue dimissioni nella serata di ieri, aprendo una fase di instabilità inattesa ed epocale per il club di Torino. E ora cosa succede? Se lo chiedono in molti, alcuni ipotizzando i nuovi scenari che potrebbero riguardare la società bianconera, altri semplicemente analizzando come si può essere arrivati a una situazione del genere e con una stagione da concludere al meglio. In tanti sono tornati a parlare anche di Cristiano Ronaldo, ma stavolta non in relazione al calciomercato o al futuro del fenomeno portoghese.

Ronaldo alla Juve, operazione bocciata: “È stata una follia”

L’arrivo di CR7 in bianconero è stato presentato come l’acquisto del secolo, ma poi la Champions League non è arrivata e sotto il profilo economico l’operazione è stata fin troppo dispendiosa. In più c’è da fare riferimento anche in questo caso all’indagine Prisma e alla famosa ‘carta Ronaldo’ che ha ulteriormente complicato le cose. Nelle ultime ore, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, in diretta su Radio 24 ne ha parlato il giornalista Leo Turrini: “Si sono sommate le vicende Ferrari e Juve. Sarà un Natale scoppiettante. Tutti sapevano che Elkann e Binotto erano come acqua e olio. Fino a gennaio non sapremo chi sarà il responsabile reparto corse del Cavallino, non è una situazione entusiasmante. L’operazione Ronaldo è stata una follia, solo qualcuno ha avuto il coraggio di dirlo, ma tutti sapevano che non stava in piedi quell’operazione“.

E poi non poteva mancare sempre a ‘Tutti Convocati’ il parere di un noto tifoso della Juve come il conduttore Massimo Giletti: “Il sussulto che ognuno di noi tifosi può avere non deve mutare il giudizio su questi anni di Agnelli, tutti lo attaccheranno con ragioni importanti, ma non va dimenticato ciò che la Juve ha fatto e vinto in questi anni. Del Piero? Capisco ora si guardi ai nomi, ma si deve pensare a raddrizzare i conti. Grandi successi, ma i bilanci sono le ombre di questa gestione, hanno inseguito il sogno Ronaldo per stare insieme a Real, PSG, ma il sogno si è infranto”.