Chiellini e il ritorno alla Juve: risposta immediata

Nelle ultime ore, la Juve sta vivendo un vero e proprio terremoto, con le dimissioni di tutto il cda. Hanno già un’idea chiara sul ritorno di Giorgio Chiellini

Proprio quando la rinascita della Juve, almeno sul campo, sembrava realtà in attesa della ripresa della Serie A, una bufera in piena regola ha sconvolto l’universo bianconero.

Poi, però, proprio quando il Mondiale era protagonista e i club un attimo in standby, il club torinese, suo malgrado, ha completamente rubato la scena. Ieri sera la bomba è deflagrata sul calcio italiano: l’intero cda bianconero, compreso il presidente Andrea Agnelli, hanno presentato le loro dimissioni. Alla base c’è l’indagine Prisma e i suoi risvolti, ma ci sono anche le contestazioni della Consob e lo slittamento dell’assemblea degli azionisti. Oggi vi abbiamo parlato anche dei rischi per la Juventus, in maniera approfondita. Il futuro resta un enigma, almeno per il momento, ma si fanno già tanti nomi per comporre il nuovo assetto societario della Vecchia Signora.

Chiellini tra i nomi per la dirigenza: i tifosi si schierano

I tifosi sono preoccupati e frastornati, ma in tutto il caos delle ultime ore, sembrano avere le idee chiare su come vorrebbero che fosse il futuro. Ora sappiamo il nome del nuovo presidente, Gianluca Ferrero, ma è evidente che ancora tante altre cose debbano essere decise. E, quindi, sono sempre di più i rumors su un ritorno in società di Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini. Quest’ultimo è in tendenza su Twitter e ha raccolto diversi pareri tra i fans bianconeri. È vero che alcuni lo accoglierebbero a braccia aperte, ma molti altri dicono no al suo ritorno. In particolare, c’è chi vorrebbe qualcuno di più tecnico, mentre altri sostengono come questi grandi ex calciatori siano più adatti a un lavoro di promozione del brand o dei valori del club, rispetto a un ruolo in dirigenza. Di seguito diversi tweet su questa scia.

Mito Del Piero ❤️, Buffon, Chiellini e altri sono monumenti della storia #Juventus e del calcio mondiale. Vorrei rimanessero tali e continuassero a essere brand ambassador Juve. E non dietro una scrivania! Tra le scartoffie vorrei manager bravi e non uomini immagine #FinoAllaFine pic.twitter.com/sRd7lzeCK8 — Giuseppe Latorraca (@GiuseLatorraca2) November 29, 2022

Secondo me Del Piero e Chiellini avranno un ruolo. Quale non lo so, ma in questo momento Ellkan ha bisogno anche di una persona “spendibile” come Del Piero. Che poi alla fine è pur sempre una società di calcio e qualcuno che capisca di calcio non è mai al posto sbagliato… — Francesco Ponti (@FrancescoPonti1) November 29, 2022

Stimo il chiellini calciatore, ma è andato lui dalla dirigenza come rappresentante dei calciatori per la negoziazione degli stipendi, cosa che è oggetto di inchiesta — Enrico (@EnricoPinamonte) November 29, 2022

Sarebbe bellissimo…..insieme a lui nel cda penserei a Marchisio e Chiellini…. — Alessandro Greco🖤🤍💜💙 (@Alessan92638034) November 29, 2022

#DelPiero come vice presidente esecutivo #Chiellini per competenze amministrative#Buffon con team manager e coordinatore area tecnica — Santi Messina #IoStoConLaJuventus (@mesanti64) November 29, 2022

Il ritorno di #Chiellini sarebbe come sparare una bomba atomica sulla croce rossa. NO NO NO#Juventus — Daniele (@HeyAmicoDelSole) November 29, 2022