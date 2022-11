Cala il gelo tra Milan e Roma: irruzione improvvisa da 25 milioni

Il rendimento del giovane talento ai Mondiali di Qatar 2022 potrebbe far saltare l’operazione tra le due società

Nonostante gli stenti iniziali, pian piano la Coppa del Mondo sta cominciando ad accendersi. Alla seconda giornata, ad esempio, a rubare la scena sono stati due campionissimi come Kylian Mbappé e Leo Messi, trascinatori delle proprie nazionali nelle vittorie ottenute da Francia e Argentina contro Danimarca e Messico.

Oltre ai grandi attesi della competizione, i Mondiali in Qatar stanno mettendo in vetrina anche numerosi giovani talenti. Tra questi, uno che da mesi viene ad esempio accostato al campionato italiano è Piero Hincapié. Il difensore centrale classe 2002 sta infatti disputando un ottimo torneo con l’Ecuador. Nei due match giocati dal primo minuto, il calciatore di proprietà del Bayer Leverkusen ha contribuito con ottime prestazioni al successo sul Qatar e al pareggio contro la più quotata Olanda.

Lanciato definitivamente da Xabi Alonso che lo considera un grande talento, il ragazzo ha comprensibilmente attirato l’attenzione delle più grandi formazioni d’Europa. Tra queste – come raccontato nelle scorse settimane – c’era soprattutto l’Arsenal, disposta ad anticipare il colpo da circa 25 milioni di euro per il prossimo gennaio. Stando però alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club tedesco non avrebbe avrebbe alcuna intenzione di aprire agli inglesi la cessione di Hincapié per il mercato invernale.

Calciomercato Milan e Roma, il Chelsea si iscrive alla corsa per Hincapié

A sfidare i ‘Gunners’ nelle ultime settimane sono stati Milan e Roma. I due club italiani hanno più volte chiesto informazioni al Bayer Leverkusen per il giovane Hincapié come possibilità per il prossimo giugno. Soprattutto i giallorossi, non avendo più slot da extracomunitario in questa stagione, aspetterebbero volentieri l’estate 2023 prima di formulare un’offerta ufficiale ed avvicinare le richieste del club tedesco.

Stando a quanto riportato dal ‘Mirror’ nelle scorse ore, però, dall’Inghilterra sarebbe spuntata una nuova pretendente. Il Chelsea, dopo aver già bloccato Nkunku per pa prossima stagione, vorrebbe bruciare la concorrenza anche per Hincapié. La società, convinta dal proprio scouting ad investire sul difensore, ha infatti inviato degli osservatori in Qatar per seguire da vicino le prestazione del giovane centrale.