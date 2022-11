Svolta Pulisic, firma a gennaio

Pulisic firma a gennaio: arrivano importanti novità sull’americano in uscita dal Chelsea e accostato a Juventus e Milan

Christian Pulisic, stella degli USA attualmente impegnato a Qatar 2022, è uno dei big destinati ad infiammare il calciomercato invernale. Il fantasista, come noto, è in bilico al Chelsea e nel mirino delle big italiane.

“Credo che sarà un grande mercato ma non per noi, perché ci sistemeremo solo internamente. Credo che abbiamo una rosa che possa affrontare molto bene da gennaio in poi questa stagione, mancheranno tantissime partite e dovremo farci trovare pronti”. Prima della pausa Pavel Nedved si è espresso così sulla sessione invernale della Juventus. Dichiarazioni che potrebbero essere di circostanza, ricordando le parole dell’ad Arrivabene prima del colpo Vlahovic messo a segno lo scorso gennaio. Il club bianconero, infatti, è sempre tra i più attivi e sono già numerosi i nomi accostati, Pulisic compreso. L’americano del Chelsea è seguito anche dal Milan campione d’Italia, in attesa dell’esplosione di De Ketelaere, come dichiarato da Maldini: “Sta soffrendo, è un ambiente diverso con pressioni diverse. Ha più nozioni rispetto a prima. A Charles abbiamo fatto un contratto di cinque anni, lo aspettiamo, così come aspettiamo Origi. Hanno tutto per essere determinanti. Abbiamo avuto tanti esempi di giocatori che ci hanno messo un po’ a capire cosa vuole giocare nel Milan”. Nel frattempo, però, rischia di sfumare Pulisic.

Calciomercato Juventus e Milan, Pulisic in prestito al Manchester United: decisione arrivata

Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, la casella lasciata vuota da Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe essere occupata proprio da Pulisic: l’americano è nel mirino dei ‘Red Devils’, ma non sarà facile convincere i londinesi a lasciarlo partire in prestito. Il suo contratto con i ‘Blues’ è in scadenza nel 2024. Il club di Manchester è in pressing e sembra intenzionato a fare sul serio per Pulisic, Juventus e Milan sono già avvisate, ma la situazione è ancora in divenire. Secondo il ‘Daily Mail’, infatti, l’ex Borussia Dortmund e il Chelsea, anche in caso di partenza invernale, non sembrano intenzionati ad accettare una soluzione in prestito, soprattutto ad una diretta rivale in Premier League.