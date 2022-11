Panchina Juventus, Allegri finisce la stagione: erede scelto

Il caos che ha travolto la Juventus può avere ripercussioni anche sulla posizione di Allegri: la decisione è già arrivata

Via tutti. Ieri sera è stato azzerato il Cda della Juventus con le dimissioni del presidente Agnelli, del vicepresidente Nedved e di tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione. Una decisione frutto, come evidenziato da Calciomercato.it, delle novità in arrivo dalle indagini della Procura di Torino.

Il 18 gennaio ci sarà l’Assemblea che deciderà il nuovo presidente e il nuovo Cda con Exor che ha già annunciato che indicherà la figura di Gianluca Ferrero come nuovo numero 1 del club. Ora si attende di capire quali sarà il progetto che intraprenderanno i nuovi vertici societari con uno sguardo a quel che potrebbe accadere con Allegri. Il tecnico, rivoluto alla guida della Juventus proprio da Agnelli, dovrà confrontarsi con la nuova dirigenza e valutare il futuro. Proprio per questo Calciomercato.it ha voluto chiedere ai propri utenti su Twitter quale sarebbe la decisione migliore dei nuovi vertici proprio su Allegri. La decisione non ammette repliche.

Calciomercato Juventus, Allegri confermato

La domanda posta ai nostri utenti è stata la seguente: “La Juve verso una nuova era e un CdA rifondato: cosa succederà alla panchina di Allegri?”. Quattro le possibili scelte che vanno dall’esonero immediato alla conferma totale anche nella prossima stagione. Ebbene la decisione dei tifosi è proprio in continuità con quanto accaduto, almeno fino al termine della stagione: ritiene che questa sia la soluzione migliore il 48,1% di chi ha votato, scegliendo come opzione la conferma fino a giugno, quando poi si sogna il ritorno di Conte.

La conferma totale è invece votata dal 23,5% dei votanti, mentre credono sia giusto ripartire con un altro allenatore il 28,4% dei votanti. In particolare il 17,3% vorrebbe le dimissioni dell’allenatore, mentre un altro 11,1% è favorevole ad un esonero immediato. Insomma, la scelta è fatta (almeno per i tifosi): Allegri dovrà guidare la Juventus almeno fino al termine della stagione.