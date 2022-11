Mondiale stregato per la Juve, UFFICIALE: lesione muscolare

Non arrivano belle notizie dal Qatar per il calciatore della Juventus: problema all’anca, le indagini evidenziano una lesione

Ottavi di finale conquistati con una giornata di anticipo, per il Brasile ai Mondiali del Qatar non arrivano soltanto buone notizie.

La nazionale di Tite, infatti, è alle prese con il problema infortuni: contro il Camerun, nell’ultima giornata della fase a gironi, saranno tre i calciatori costretti a dare forfait. Si tratta di Neymar, alle prese con l’infortunio alla caviglia rimediato nel match contro la Serbia, e degli juventini Danilo e Alex Sandro.

In particolare erano attesi i responsi degli accertamenti cui si è sottoposto il terzino sinistro dopo essere uscito anzitempo dal campo nel match contro la Svizzera. La Federcalcio brasiliana ha diramato un comunicato con le parole del dottore Rodrigo Lasmar sul calciatore della Juventus: “Alex Sandro ha avvertito dolore nella regione dell’anca sinistra e non è riuscito a proseguire il match. Questa mattina è stato rivalutato. Abbiamo chiesto un esame per immagini, una risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione muscolare all’anca sinistra”. Lo stesso medico comunica che Alex Sandro non potrà esserci contro il Camerun e che “continuerà le cure in modo da poterlo recuperare il prima possibile”.

Brasile, le condizioni di Danilo e Neymar

Per quanto riguarda, invece, Danilo e Neymar, i due calciatori “sono ancora in fase di recupero dall’infortunio alla caviglia, ognuno con un approccio diverso, in quanto infortuni diversi”.

Per l’attaccante il medico specifica che “ha avuto un episodio di febbre che ora è sotto controllo e questo non interferisce con il processo di recupero della caviglia”. Anche Danilo e Neymar non potranno essere in campo nella sfida contro il Camerun. Tutti e tre saranno rivalutati per la partita degli ottavi di finale.