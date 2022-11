Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi lunedì 28 novembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 28 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ celebra la stella del Mondiale, Kylian Mbappé: l’attaccante della Francia già a quota 3 reti lancia i ‘Bleus’ campioni in carica e vale una fortuna. “Mister Miliardo” è il titolo della ‘Rosea’. Di spalla, i risultati di ieri in Qatar: “Segna Morata, la Germania si salva e può sperare” e “Che Marocco, Belgio nei guai: scontri e caos a Bruxelles“. In basso, speciale mercato: “I colpi di Milan, Inter e Juventus per la rimonta scudetto“.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola sul Mondiale con le difficoltà di Belgio e Germania dopo i risultati di ieri: “Appesi a un filo“. Oggi, tocca invece a Brasile e Portogallo, che vogliono prenotare il biglietto per gli ottavi: “Richarlison e CR7 preparano il volo“.

Su ‘Tuttosport’, apertura dedicata alla Juventus, riprendendo le parole di ieri di Agnelli sul settore giovanile: “Juve, ecco la strada“, con le foto di Fagioli e Miretti. Di spalla, le notizie Mondiali: “Spagna innaMorata, ma la Germania trova il bomber”, “De Ketelaere? No, l’asso è Sabiri”, “Figura Herdman, Canada a casa”, “Brasile in missione: guida Alex Sandro”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 28 novembre

Aperture dedicate ai Mondiali anche all’estero, naturalmente. In Spagna, si accoglie favorevolmente il pareggio con la Germania, nonostante la rimonta subita nel finale, avvicinandosi in maniera consistente agli ottavi di finale: “Puntazo” è il titolo di ‘Sport’. Oggi, altro big match tutto da vivere in serata, quello tra Portogallo e Uruguay, a cui è dedicato il titolo del quotidiano lusitano ‘A Bola’. In prima pagina, la foto di Cristiano Ronaldo e Cavani ex compagni di squadra e inquadrati in una foto dell’ottavo di finale di quattro anno fa: “Amigos amigos futebol a parte!“.