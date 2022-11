Tegola per il Portogallo: fuori in lacrime, cosa è successo

Problema fisico durante Portogallo-Uruguay: abbandona il campo in lacrime dopo essersi infortunato

Portogallo-Uruguay può rivelarsi sfida decisiva per il cammino delle due squadre in Qatar. La squadra di Ronaldo, vittoriosa 3-2 al debutto contro il Ghana, può centrare il passaggio agli ottavi con un altro successo.

Dall’altro lato, per Cavani & company c’è la necessità di vincere per continuare a sperare nella qualificazione con una sconfitta che rappresenterebbe la quasi certezza dell’eliminazione.

Una situazione che si riflette in un match all’insegna dell’equilibrio con la sola grande occasione di Bentancur che avrebbe potuto sbloccare il risultato nella prima frazione di gioco. Proprio sul finire del primo tempo, il ct del Portogallo Santos ha dovuto sfruttare la prima sostituzione per un problema fisico. E’ Nuno Mendes ad essere stato costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio ed ora si attende di sapere l’entità del problema e se il terzino del Psg potrà continuare il suo Mondiale oppure terminarlo in anticipo.

Portogallo-Uruguay, Nuno Mendes in lacrime

A giudicare dall’espressione assunta dal 20enne al momento del cambio, non dovrebbe trattarsi di un infortunio da poco. Nuno Mendes ha, infatti, lasciato il terreno di gioco in lacrime, lasciando posto a Raphael Guerreiro, esterno in forza al Borussia Dortmund e obiettivo di mercato di Juventus e Inter. Per Mendes, invece, resta da vedere quale sarà il responso degli accertamenti cui si sottoporrà nelle prossime ore.