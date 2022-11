Ronaldo lascia la copertina a Bruno Fernandes: Portogallo agli ottavi

Il Portogallo supera per 2-0 l’Uruguay e stacca con una giornata d’anticipo il pass qualificazione per gli ottavi di finale

Tutti si aspettavano Cristiano Ronaldo, invece spunta Bruno Fernandes nella seconda vittoria del Portogallo nel Mondiale di Qatar 2022.

L‘Uruguay tiene per un tempo, crollando nella ripresa sotto i colpi della selezione di Santos. Al 54′ Ronaldo sul cross di Bruno Fernandes sembra correggere di testa, ma il cinque volte Pallone d’Oro non tocca la sfera e la rete del vantaggio viene assegnata al suo ormai ex compagno al Manchester United. La ‘Celeste’ fatica a reagire e nel recupero l’arbitro concede un rigore al Portogallo dopo verifica al VAR. Senza CR7, sostituito, sul dischetto va Bruno Fernandes che realizza con freddezza chiudendo così i conti per i suoi con la doppietta personale.

I portoghesi centrano la seconda vittoria consecutiva e staccano in anticipo il pass per gli ottavi di finale. L’Uruguay, invece, si giocherà la qualificazione nello ‘spareggio’ dell’ultima gara del girone con il Ghana, nel pomeriggio vittorioso contro la Corea del Sud.

Portogallo-Uruguay, doppio Bruno Fernandes: il tabellino

Portogallo-Uruguay 2-0

54′ e 93′ Bruno Fernandes

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mendes (42′ Guerreiro); Carvalho (82′ Palhinha), Neves (69′ Leao), Bruno Fernades; Bernardo, Ronaldo (82′ Ramos), Joao Felix (82′ Nunes). CT: Fernando Santos

Uruguay (3-5-2): Rochet; Coates, Godin (62′ Pellistri), Gimenez; Olivera (86′ Vina); Valverde, Bentancur, Vecino (62′ De Arrascaeta), Varela; Darwin Nunez (72′ Gomez), Cavani (72′ Suarez). CT: Diego Alonso.

Arbitro: Faghani (Iran)

Ammoniti:Bentancur (U), Neves (P), Oliveira (U), Joao Felix (P)

Classifica Gruppo H: Portogallo 6 punti; Ghana 3; Corea del Sud e Uruguay 1