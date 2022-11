Messi nella bufera, tweet minaccioso: “Spero di non incontrarlo”

Attacco al fuoriclasse della Nazionale di Scaloni: “Proprio come io rispetto l’Argentina, tu devi rispettare il Messico

Se l’Argentina è ancora dentro a questo Mondiale, il merito è soprattutto del suo giocatore simbolo Leo Messi. Dopo una prova non all’altezza della sua fama all’esordio contro l’Arabia Saudita, ‘La Pulce’ si è caricata sulle spalle tutta la squadra decidendo di fatto la gara col Messico. Con il gol dell’uno a zero ha eguagliato Maradona in quanto a marcature mondiali.

A proposito del match coi messicani, sui social è girato subito il video con i festeggiamenti dell”Albiceleste’ negli spogliatoi che ha fatto infuriare il Messico. Nel mirino proprio il fuoriclasse del PSG, accusato di aver calpestato la maglia del messicano Guardado scambiata a fine partita.

L’accusa a Messi è stata alimentata dal super campione di boxe messicano Canelo Alvarez: “Messi è stato visto pulire il pavimento con la nostra maglia e bandiera? Chiedo a Dio di non incontrarlo!. Proprio come io rispetto l’Argentina, tu devi rispettare il Messico! Non sto parlando del Paese, sto parlando di Messi“.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

‘El Kun’ Aguero ha preso le difese dell’ex compagno di Nazionale, rispondendo così ad Alvarez: “Signor Canelo, non cerchi scuse o problemi, sicuramente lei non sa di calcio e di cosa succede in uno spogliatoio. Le magliette sono sempre per terra a partita finita per via del sudore e poi, se si guarda bene, fa il movimento per toglierla e la colpisce accidentalmente”.