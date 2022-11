Corea del Sud-Ghana: caos Var e nuove polemiche

Var ancora protagonista anche in Corea del Sud-Ghana: nuove polemiche in seguito al gol concesso alla squadra africana

Salisu e Kudus decidono il primo tempo di Corea del Sud-Ghana. Non mancano però le polemiche per la prima rete della squadra africana.

Il vantaggio di Salisu, infatti, arriva dopo un tocco di mano in area di rigore di André Ayew. Così il nostro Maurizio Russo spiega l’episodio su TV PLAY, a Calciomercato.it: “Il tocco di mano è involontario, ma avviene nell’immediatezza del gol. Il pallone rimane lì e viene calciato in porta da Salisu proprio perché Ayew la tocca con la mano. Senza nemmeno revisione al monitor pensavo che l’avessero annullato. In questi casi dubbi, perché non richiamare l’arbitro al monitor e far decidere lui? È un caso limite, ma il tocco di mano è un vantaggio troppo importante e decisivo. Richiamare l’arbitro in questi casi non è mai sbagliato”. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it:

Il gol del Ghana ha sconfessato tutte le norme #var che vigono in Italia. Gol nell’immediatezza di un fallo di mano che procura vantaggio.

Gol con fuorigioco di giocatore che induce difensore ad arretrare, mettendo in gioco gli altri due.#KoreaGhana #Qatar2022 — Azimmolo (@azimmolo) November 28, 2022

ma il #Ghana che segna di mano ahahaha#CoreadelsudGhana — freak (@FreakSabato) November 28, 2022

Il gol del #Ghana con tocco di mano di #Ayew è stato convalidato perché involontario e non ultimo a toccare la palla prima che entrasse in porta. Bene… perché quello di #Vlahovic con la Roma fu annullato?🤔 — M̳̿͟͞i̳̿͟͞k̳̿͟͞e̳̿͟͞ 𝕁𝕛 (@_Mike_gr_) November 28, 2022