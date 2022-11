Alla Juve dopo il Mondiale: è Milinkovic-Savic il colpo Scudetto

La Juventus continua ad inseguire il sogno Sergej Milinkovic-Savic sul calciomercato: arriva la sentenza definitiva in vista di gennaio

Un nome, una certezza. Sergej Milinkovic-Savic è senza dubbio uno dei centrocampisti più forti della Serie A, se non il migliore in assoluto (come sostengono in molti). La mezz’ala ex Genk, in termini numerici e di prestazioni, delude raramente e nel nostro campionato appare sempre dominante. Insomma, discutere delle doti impressionanti del classe ’95 – compirà 28 anni il prossimo 27 febbraio – è quantomeno superfluo.

Ne è ben consapevole la Lazio targata mister Maurizio Sarri, che infatti vorrebbe trattenere la sua punta di diamante in rosa. C’è, però, da fare i conti con il contratto del calciatore, in scadenza giugno 2024. I biancocelesti, dal canto loro, intendono rinnovare abbastanza in fretta l’accordo scritto, in modo da avere più forza nel caso le big partissero all’assalto del calciatore (scenario alquanto probabile).

Nelle scorse settimane, inoltre, si è parlato dell’inserimento di una clausola rescissoria non elevata: sarebbe un desiderio di Milinkovic-Savic, il quale è particolarmente attratto dalla possibilità di mettersi finalmente alla prova ad alti livelli. Anche se, comunque, è parecchio legato al club capitolino, il che allontana almeno parzialmente l’ipotesi di una dolorosa partenza a parametro zero. Sullo sfondo resta la Juventus, con i bianconeri che non smettono di sognare tale acquisto. Ma, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, un investimento monstre da parte della ‘Vecchia Signora’ già a gennaio è assai complicato.

Calciomercato Juventus, la scelta è fatta: colpo Milinkovic per lo Scudetto

La richiesta del patron Lotito è di quelle che fanno spavento: 100 milioni di euro. A certe condizioni, il trasferimento del serbo nella sessione invernale diventa quasi impossibile per il club di Exor, a meno di un corposo piano cessioni da studiare approfonditamente. Ad ogni modo, sul profilo Twitter di Calciomercato.it abbiamo voluto sottoporre i nostri utenti ad un sondaggio, chiedendo quale grande colpo dopo i Mondiali porterebbe allo Scudetto. Al primo posto, con il 49% dei voti totali, si sono piazzati proprio il centrocampista della Lazio e la Juve. Seconda posizione, invece, per l’affare Ziyech-Milan (34%). Ultima, infine, l’operazione Kramaric-Inter (17%).