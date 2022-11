La Juve riscatta Kean e lo cede: scambio tra attaccanti

La Juventus nelle ultime partite ha ritrovato Moise Kean come uno dei suoi migliori marcatori: dovrà riscattarlo, ma c’è già una pretendente. E i bianconeri chiedono lo scambio

La Juventus si è risollevata nelle ultime settimane, per certi versi a sorpresa dopo che l’inizio era stato di nuovo deludente. Le prime settimane della stagione, infatti, restano comunque disastrose, non tanto a livello di risultati quanto di prestazioni. I bianconeri non avevano equilibrio, faticavano tremendamente a segnare e questa difficoltà si è tramutata soprattutto nell’eliminazione dalla Champions. E ovviamente nella retrocessione in Europa League, dove affronterà il Nantes.

Intanto, al netto della delusione europea che resta comunque una macchia sulla stagione juventina, la squadra di Allegri si è nettamente risollevata in campionato. Con sei vittorie di fila, i bianconeri sono saliti al terzo posto, anche se restano a 10 punti dal Napoli capolista. La Vecchia Signora non è nuova a queste rimonte e a gennaio conta di ritrovare un Chiesa in condizioni ottimali, Di Maria ‘liberato’ del Mondiale e ovviamente Paul Pogba. Le premesse per fare ancora meglio ci sono tutte, anche perché Allegri ha ritrovato pure qualche uomo che sembrava quasi avulso. In primis Rabiot, che però sta facendo bene da diverso tempo, già nello scorso campionato. Poi un migliorato Locatelli, ma soprattutto un inaspettato Moise Kean.

Calciomercato Juventus, il Newcastle su Kean: Cherubini chiede lo scambio

Moise Kean è stato uno degli uomini in più di queste settimane juventine. Lo dicono i numeri: sono stati infatti cinque i gol del classe 2000 nelle ultime cinque partite giocate. Uno all’Empoli, uno al Verona da tre punti, uno al Benfica e due alla Lazio. Solo contro il Lecce non ha segnato, al netto delle due partite saltate per infortunio contro Inter e PSG. E allora un po’ è cambiata anche la prospettiva o comunque la percezione dell’attaccante sia da parte dell’ambiente Juve che dell’estero. Kean è ancora formalmente in prestito dall’Everton, ma i bianconeri dovranno comunque versare circa 30 milioni per l’obbligo di riscatto al termine dei due anni stabiliti. Una cifra molto alta, per cui appunto la società dovrà fare dei ragionamenti.

Secondo il ‘Daily Express’, il Newcastle sarebbe interessato proprio all’ex giocatore del PSG. Le ultime prestazioni hanno attirato le attenzioni di club esteri, con la Premier sempre attenta su di lui. I Magpies non hanno ovviamente problemi di soldi, anzi, ma per chiudere l’affare con la Juve ci sarebbe una condizione. Il tabloid inglese, infatti, riporta di uno scambio tra le due società: a St James’ Park finirebbe appunto Kean, all’Allianz Allan Saint-Maximin. Si tratta di un esterno offensivo del ’97, famosissimo per la sua incredibile velocità. Quest’anno ha giocato poco per via di parecchi problemi fisici, ma ha una valutazione comunque molto alta. La Juve starebbe provando questo tipo di operazione, che si presenta abbastanza complicata.