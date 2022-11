Allegri ha le settimane contate: “Cambierà allenatore”

La Juventus alla ripartenza dopo la sosta Mondiale dovrà riprendere da dove aveva lasciato per provare ad accorciare il gap da chi precede. Allegri resta concentrato mentre sul suo futuro spunta anche un tweet

Sei vittorie consecutive prima della sosta hanno ridato vigore ad una Juventus in nettissima difficoltà per larghi tratti della prima metà di stagione. I bianconeri di Allegri sono stati infatti ampiamente criticati per il percorso fallimentare in Champions League e per la distanza accumulata dalla vetta in campionato, lì dove il gap è di 10 punti di ritardo.

La Juventus ha quantomeno dato segnali di rinascita nelle ultime settimane prima del Mondiale tornando in piena zona Champions, ma alla ripresa del campionato non ci saranno ulteriori margini d’errore per la compagine di un Massimiliano Allegri spesso criticato e a caccia della giusta alchimia.

Calciomercato, la Juventus di giovani | Campi: “Quindi cambierà allenatore”

Allegri sembra stia trovando la strada giusta, nonostante l’assenza di Vlahovic dell’ultimo periodo, andando ad affidarsi anche a diversi giovani interessanti. Il tutto soprattutto in mediana dove Rabiot ha alzato l’asticella del rendimento con Miretti e Fagioli finalmente coinvolti a pieno ritmo nella costruzione della manovra di questa nuova Juventus. Un percorso nuovo quindi legato ai giovani e alla crescita anche di alcuni talenti presenti in casa, andando via via a completare il ricambio generazionale.

Questo il mood del piano juventino che anche attraverso le parole di Agnelli di ieri ha dato sensazioni piuttosto chiare: “Sapevamo ci sarebbero voluti dai 3 ai 5 anni per avere dei frutti e adesso si iniziano ad intravedere. Miretti è un esempio del percorso che ogni giovane dovrebbe fare, l’anno passato ha giocato in prima squadra, nell’Under 23 e in Primavera”.

In merito alla questione fa riflettere un tweet del giornalista Graziano Campi che ha scritto: “Agnelli perfetto ieri su ruolo di giovani, prima squadra, creazione di valore. Quindi cambierà allenatore”. Parole che pesano e fanno pensare quelle sulla questione tecnico viste le tante critiche ad Allegri della prima metà di stagione.