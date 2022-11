Joao Felix, l’intreccio mondiale lo manda alla Juventus

Nico Williams e Joao Felix, l’intreccio mondiale che può regalare il grande colpo alla Juventus: cosa sta succedendo

Il Mondiale come vetrina, per dimostrare che il talento è proprio quello sfoggiato nella prima parte di stagione o, al contrario, per mettere in mostra ciò che non si è riuscito a far vedere con il proprio club.

Il torneo iridato nel bel mezzo della stagione non modifica la sua funzione di esposizione di talenti da prendere sul calciomercato. Si cambia da estate a inverno, ma il succo è sempre lo stesso: i Mondiali possono rivelarsi trampolini di lancio per trattative più o meno inaspettate. Lo sa bene l’Atletico Madrid che sul mercato ha messo Joao Felix. I rumors sul giovane talento portoghese raccontano della sua volontà di andare lontano dal Wanda Metropolitano dove non è riuscito mai ad esprimere pienamente il proprio talento. La sua cessione può essere facilitata proprio dal Mondiale dove ha debuttato con gol. Per lui si parla di Paris Saint-Germain, ma a spuntarla potrebbe anche essere la Juventus. Per farlo i bianconeri devono però rinunciare ad un obiettivo di mercato.

Calciomercato Juventus, così arriva Joao Felix

Stando a quanto riporta ‘fichajes.net’, infatti, Diego Simeone è pronto a rompere gli indugi e a inserirsi in maniera prepotente nella corsa a Nico Williams. Il 20enne attaccante dell’Athletic Bilbao ha il contratto in scadenza nel 2024 e la società basca sta cercando di trattare il rinnovo, finora senza troppo successo.

Presente anche lui in Qatar dove ha giocato per qualche scampolo di minuto in entrambe le partite della Spagna, il più giovane dei fratelli Williams potrebbe approdare all’Atletico Madrid, dando così il via libera anche numerico alla cessione di Joao Felix. A quel punto il portoghese potrebbe divenire obiettivo concreto della Juve (sulle tracce anche di Williams) ma ad una sola condizione. Un arrivo in prestito a giugno, rimandando poi qualsiasi discussione su riscatto e cifre. Un piano che per concretizzarsi avrà bisogno di diversi incastri ma intanto i bianconeri ci pensano: Nico Williams da Simeone può essere l’affare che porta Joao Felix a Torino.