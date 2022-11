Il missile di Casemiro manda ko la Svizzera: Brasile agli ottavi

Con una rete del centrocampista del Manchester United, la formazione verdeoro vola a punteggio pieno e centra gli ottavi di finale

In una partita più sofferta del previsto contro una Svizzera solida e ordinata, il Brasile è comunque riuscito a portare a casa una vittoria che vale la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale. La selezione verdeoro, nel match delle 17.00 di questo pomeriggio, si è affidata ad una perla di rara bellezza di Casemiro per centrare i tre punti.

Un match per niente semplice per la formazione allenata da Tite che ha comunque meritato il successo per le tante occasioni avute contro una buonissima Svizzera. Dopo la rete annullata a Vinicius Junior nel corso del secondo tempo per la posizione irregolare del compagno Richarlison, all’83’ è servito un missile di Casemiro su una conclusione al volo a fulminare Sommer per rompere l’equilibrio della gara. Da registrare l’assist di Rodrygo, il cui ingresso nella ripresa ha dato una spinta determinante ai compagni.

Con sei punti in classifica, il Brasile si aggiudica dunque con una giornata di anticipo il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Ancora in corsa invece la Svizzera che, dopo il successo all’esordio contro il Camerun, si ritrova al secondo posto con due punti di vantaggio sulla selezione camerunese e sulla Serbia, in attesa dell’ultimo impegno ufficiale del girone.

Nonostante l’assenza di Neymar, fuori per l’infortunio alla caviglia rimediato contro la Serbia la scorsa settimana e probabilmente indisponibile fino agli ottavi, la Nazionale Brasiliana ha dimostrato ancora una volta di essere una rosa ricca di risorse e di talento anche in panchina. Giunti quasi al termine della seconda giornata della fase a gironi, la squadra di Tite si conferma così tra le più grandi favorite del torneo.

Mondiale Qatar 2022, tabellino e marcatori di Brasile-Svizzera 1-0

BRASILE-SVIZZERA 1-0

83′ Casemiro

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro (86′ Telles); Fred (58′ Bruno Guimaraes), Casemiro; Rapinha (73′ Anthony), Paquetà (46′ Rodrygo), Vinicius; Richarlison (73′ Gabriel Jesus). CT: Tite.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder (59′ Steffen); Sow (76′ Aebischer), Vargas (59′ Edimilson Fernandes), Embolo (76′ Seferovic). CT: Yakin.

Arbitro: Barton Cisneros

Ammoniti: Rieder (S), Fred (B)

Espulsi: nessuno