Follia in campo, tifoso aggredisce portiere: panico e partita sospesa

Incredibile quanto accaduto in campo in Turchia: un tifoso entra in campo e colpisce il portiere avversario

Ha dell’assurdo quanto accaduto in Turchia nel corso del derby tra Goztepe e Altay, due compagini che militano nella Lig 1, la Serie B turca.

Una partita molto sentita, alla quale per la prima volta da quando c’è il Covid hanno potuto assistere anche i tifosi ospiti. Mille quelli autorizzati a raggiungere lo stadio in una decisione che i fatti hanno confermato non essere stata quella giusta.

Il match, infatti, è stato sospeso intorno al ventesimo del primo tempo quando era già fermo per quanto accaduto sugli spalti. I fatti parlano di un lancio di petardi tra i tifosi. In particolare quelli presenti nel settore destinato all’Altay ha preso di mira gli avversari. Un petardo ha colpito un tifoso del Goztepe con l’arbitro che è stato costretto a sospendere il match per permettere i soccorsi. Proprio mentre le ambulanze erano in campo per prestare le cure del caso all’uomo colpito dal petardo, un tifoso della squadra di casa è riuscito ad entrare sul terreno di gioco e, utilizzando il palo della bandierina del calcio d’angolo, ha aggredito il portiere dell’Altay Ozan Ozenc, ferendolo.

Follia in Turchia, portiere colpito con la bandierina

Inevitabile la decisione dell’arbitro di sospendere in maniera definitiva il match. La Federcalcio turca dovrà ora decidere la data in cui far continuare il match che partirà dal 20esimo minuto.

Intanto dall’ospedale arrivano notizie rassicurante sia sul tifoso ferito che sul portiere dell’Altay. Il primo è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza ma non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita. Sta bene anche Ozenc che ha riportato una ferita da taglio di quattro centimetri. I tifosi protagonisti degli incidenti sono stati arrestati.