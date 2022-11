Spagna-Germania sfilata di campioni, la Serie A ha scelto: vuole solo lui

Tra Spagna e Germania è stata sfida infuocatissima tra grandi campioni: in Serie A il desiderio è di vederne uno in particolare sugli altri

Spagna e Germania sono arrivate al match di questa sera in condizioni diametralmente opposte. Le Furie Rosse di Luis Enrique hanno tenuto fede al loro nome schiantando 7-0 la Costa Rica, i tedeschi sono caduti rovinosamente con il Giappone. E i nipponici a loro volta hanno perso 1-0 oggi contro i centramericani.

Una situazione di totale equilibrio, mantenuto anche in campo visto il risultato finale di 1-1 ottenuto grazie ai gol di Alvaro Morata e di Niclas Füllkrug. In questo modo la Germania si giocherà tutto all’ultima con la Costa Rica, dovendo puntare ovviamente sulla vittoria della Spagna col Giappone.

Spagna e Germania, quante stelle: i tifosi votano Asensio in Serie A

Stasera è stata, dunque, la sfida tra due grandi squadre, a prescindere dai risultati della prima giornata, con parecchi campioni in campo. Tanti talenti e giocatori affermati, qualcuno che già è stato accostato alle italiane e restano in orbita. Su Telegram abbiamo chiesto ai nostri followers, con un sondaggio, quale di questi calciatori importanti vorrebbero vedere in Serie A. Raum e Balde i meno votati con il 5%, seguiti da Moukoko – 2004 cristallino del Borussia Dortmund – e chi questo sondaggio l’ha dominato. Al 32% delle preferenze c’è Ferran Torres, attaccante del Barcellona che alcuni mesi fa era tra i candidati a vestire la maglia della Juventus. A stravincere, però, è un altro spagnolo e si tratta di Marco Asensio.

Il giocatore del Real Madrid è in scadenza 2023, da diverse stagioni è in orbita Serie A dalla Juve all’Inter e al Milan, oltre pure alla Fiorentina. E nonostante questo tira e molla, il desiderio è di vederlo misurarsi anche nel nostro campionato. All’esordio ha giocato addirittura da falso nueve mettendo in panchina Morata, segnando pure.

Le sue qualità sono indubbie e c’è la convinzione che anche in Serie A possa fare la differenza. Chissà se i presidenti raccoglieranno l’invito dei tifosi. Anche se il suo destino potrebbe essere tra Liga e Premier.