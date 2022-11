Il gol e il rimpianto: “Nettamente più forte di Vlahovic”

Alvaro Morata ancora grande protagonista con la maglia della Spagna nel Mondiale in Qatar. L’ex attaccante della Juventus a segno nella partitissima contro la Germania

Alvaro Morata non tradisce le attese di Luis Enrique ed è nuovamente un fattore nel big match della fase a gironi del Mondiale contro la Germania.

La Spagna si aggrappa all’ex attaccante della Juventus, che dopo una manciata di minuti dal suo ingresso in campo ha bucato Neuer mostrando grande freddezza davanti al portiere avversario. Subentrato a Ferran Torres, Morata è stato subito incisivo e ha firmato la sua seconda rete in altrettante gare dopo il sigillo messo a referto nel travolgente 7-0 rifilato all’esordio al Costarica. Per il momento riserva di lusso nella selezione di Luis Enrique, l’attuale centravanti dell’Atletico si candida per una maglia da titolare nella prossima sfida con il Giappone, ma intanto c’è più di qualche tifoso bianconero che lo rimpiange dopo aver lasciato nuovamente la Juve in estate.

La dirigenza della Continassa non ha riscattato Morata, che è tornato così alla corte di Simeone all’Atletico Madrid. Per qualcuno la ‘Vecchia Signora’ ha fatto bene a privarsi dello spagnolo, per tanti altri invece il club bianconero avrebbe dovuto continuare a puntare sull’attaccante classe ’92. C’è chi sui social, addirittura, lo avrebbe preferito a Dusan Vlahovic al centro dell’attacco della squadra di Allegri. Sono diversi i post pro Morata su Twitter dopo la prodezza dell’ex Juventus contro la Germania.

Morata è un giocatore completo e altamente decisivo… ricordo solo che contro la mia inter in finale di coppa italia è entrato lui e ha cambiato la partita. Operazione senza senso della juventus non riscattarlo #SpagnaGermania — Mattia Moncibello (@Zhang_barbun) November 27, 2022

Io sarò sempre vedova di Morata, ad Alvaro voglio tanto bene — 𝓥𝓪𝓷𝓮𝓼𝓼𝓪 🌻 (@vane___96) November 27, 2022

#Morata lui si che è da rimpiangere!.. la Juve avrebbe dovuto puntare di più su di lui… non sul cristallino #Dybala — Anonymous82 (@Fabiot822) November 27, 2022

Avrò sempre un debole per lui.

Alvaro Morata❤️🇪🇸 pic.twitter.com/S0CpCiDQfK — Francesco Maccario (@mascherajuve) November 27, 2022

#Morata lo abbiamo visto da noi 4 stagioni, anche basta. Ma resta nettamente più forte di Vlahovic.#SpagnaGermania pic.twitter.com/u1e5eDBm19 — Capitano (@FlintCapitano) November 27, 2022